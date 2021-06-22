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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Кызыл-Жар
Актобе - Кызыл-Жар: обзор матча 22 июня 2021
Актобе
22.06.2021, вторник, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
81'
Ю. Логвиненко
69'
Д. Зорич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Актобе - Кызыл-Жар
82'
Замена
О. Мурачев
️️️️
Н. Даиров
ГОЛ! 1:1!
Ю. Логвиненко
81'
80'
Красная карточка
Н. Даиров
Желтая карточка
T. Doumbia
78'
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зорич
63'
Замена
М. Драченко
️️️️
N. Obradović
Желтая карточка
H. Moukam
62'
62'
Желтая карточка
Н. Даиров
Желтая карточка
Ю. Перцух
56'
Замена
М. Самородов
️️️️
О. Чернышов
52'
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
50'
Замена
Д. Жалмукан
️️️️
И. Сергеев
46'
Замена
L. Totadze
️️️️
I. Gubanov
46'
Желтая карточка
I. Gubanov
41'
22'
Желтая карточка
Ю. Бушман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
0
I. Gubanov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
98
Nemanja Obradović
ЦФ
0
S. Grigalashvili
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Актобе
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
44
Артурас Зулпа
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
0
L. Totadze
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Кызыл-Жар
3
Олег Мурачев
ЦЗ
25
Руслан Есимов
ПЗ
7
Максим Драченко
ЦП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
3-2-2-4
27
Логвиненко
9
31
Танжариков
88
Перцух
0
11
Федин
7
Чернышов
37
Сергеев
0
0
71
4-3-1-2
22
Лобанцев
15
Шмидт
5
Каршакевич
6
Касым
3
Даиров
24
Подио
10
Бушман
12
Коне
18
Зорич
0
98
0
0
0
0
37
Сергеев
73
Жалмукан
73
Жалмукан
37
Сергеев
7
Чернышов
20
Самородов
20
Самородов
7
Чернышов
98
7
Драченко
7
Драченко
98
3
Даиров
3
Мурачев
3
Мурачев
3
Даиров
Остались в запасе
Актобе
Кызыл-Жар
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
88
Anton Shurygin
ЦФ
44
Артурас Зулпа
ЦП
0
B. Dubajic
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
25
Руслан Есимов
ПЗ
11
Артем Черединов
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
88
Anton Shurygin
ЦФ
44
Артурас Зулпа
ЦП
0
B. Dubajic
ЦФ
Остались в запасе
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
25
Руслан Есимов
ПЗ
11
Артем Черединов
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Актобе - Кызыл-Жар
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
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