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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Кызыл-Жар
Актобе - Кызыл-Жар: обзор матча 02 апреля 2023
Актобе
02.04.2023, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Кызыл-Жар
74'
А. Касым (П)
35'
Л. Имнадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Кызыл-Жар
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Касым
74'
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. Имнадзе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
80
Арман Кенесов
ЦП
6
Милош Раичкович
ЦП
44
Лука Гадрани
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
11
Андрия Филипович
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
10
Лука Имнадзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
5
Леонель Струмия
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
16
M. Shakhmetov
ЦФ
10
Младен Веселинович
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
10
Tamaz Makatsaria
ЦФ
3-3-4
92
Покатилов
4
Пенчиков
6
Касым
31
Танжариков
80
Кенесов
6
Раичкович
44
Гадрани
9
Жумабек
20
Самородов
93
Сантана
11
Филипович
1-1-3-3
25
Степанов
55
Граф
20
Тапалов
27
Березкин
5
Сабино
10
Бушман
10
Имнадзе
23
Чиканчи
4
Шадманов
Остались в запасе
Актобе
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
11
Уго Видемонт
ЛВ
5
Леонель Струмия
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
32
Вадим Петров
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
10
Младен Веселинович
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
10
Tamaz Makatsaria
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
11
Уго Видемонт
ЛВ
5
Леонель Струмия
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
10
Младен Веселинович
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
10
Tamaz Makatsaria
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Актобе - Кызыл-Жар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
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