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«Кайсар» – «Актобе»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

14 августа 2026 10:00
Кайсар - Актобе
15 авг. 2026, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Актобе»
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Матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Кайсаром» и «Актобе» пройдет 15 августа в Кызылорде. Хозяева располагаются на 13-м месте с 20 очками, гости – на 5-й строчке с 32 баллами. Кайсар не проигрывает в семи из девяти последних матчей, но при этом его атака не впечатляет, тогда как Актобе демонстрирует мощную результативность и уверенно идет в верхней части таблицы. В очных встречах гости имеют подавляющее преимущество – они побеждают в трех последних матчах и забивают в восьми последних играх против этого соперника. Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые редко проигрывают в последнее время, или гости, которые традиционно доминируют в этом противостоянии и нацелены на попадание в еврокубки?

Кто победит в матче

В пользу «Кайсара» говорит их хорошая форма в последних матчах – команда не проигрывает в семи из девяти последних встреч, а в среднем за последние пять игр забивает 1,00 гола и пропускает 0,80 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. Кроме того, хозяева забивают в трех последних матчах, а их защита выглядит достаточно надежной. В Кубке Казахстана «Кайсар» уверенно переиграл «Женис» (3-1), что подтверждает боевой настрой команды. Однако в очных встречах с «Актобе» у «Кайсара» серьезные проблемы – он проиграл три последних матча, а в последней встрече уступил со счетом 0-3. Это психологическое давление может сказаться на игре.

«Актобе» подходит к матчу с уверенной позицией. Команда располагается на 5-м месте, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола и забивает в шести последних матчах. В очных встречах с «Кайсаром» гости имеют подавляющее преимущество: они побеждают в трех последних матчах и забивают в восьми последних играх против этого соперника. Однако защита «Актобе» вызывает вопросы – они пропускают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В последнем туре команда сыграла вничью с «Атырау» (1-1), а до этого уступила «Кызыл-Жару» (1-3). Нестабильность в обороне может позволить «Кайсару» забить, но атакующая мощь гостей должна склонить чашу весов в их пользу.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Актобе» имеет преимущество в классе и личных встречах, а также в атакующей статистике. «Кайсар» стабилен в последних матчах, но его защита не выдерживала давления «Актобе» в последних встречах. Учитывая историю и разницу в турнирном положении, гости выглядят фаворитами.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Актобе» имеет подавляющее преимущество: команда побеждает в трех последних матчах против «Кайсара» и забивает в восьми последних встречах с этим соперником. Текущая форма «Актобе» в атаке впечатляет (2,00 гола за игру), тогда как «Кайсар» редко побеждает «Актобе» в последние годы. Учитывая историю и разницу в классе, гости являются явными фаворитами, несмотря на проблемы в обороне.

Личные встречи
Побед - 4 (15%)
Ничьих - 8 (30%)
Побед - 15 (56%)
22
Забитых мячей
43
0.81
В среднем за матч
1.59
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
4 : 1
06.04.2025
Кайсар
Самая крупная ничья
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Кайсар
2 : 2
26.10.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кайсар
1 : 2
15.08.2026
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14.05.2021
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1 : 3
31.08.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
0 : 1
20.07.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
1 : 3
05.05.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Актобе
0 : 2
11.11.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 1
11.08.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
0 : 1
11.03.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Актобе
0 : 1
24.09.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
1 : 1
22.07.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
3 : 2
06.05.2017
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Кайсар
0 : 0
20.06.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Актобе
0 : 0
11.04.2015
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Кайсар
2 : 2
26.10.2014
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 4 тур
Актобе
0 : 0
20.09.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Кайсар
2 : 2
22.06.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Актобе
3 : 0
19.04.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 26 тур
Актобе
2 : 0
28.10.2012
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Кайсар
0 : 2
10.03.2012
Актобе
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Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Актобе». Гости имеют преимущество в очных встречах (три победы подряд), стабильно забивают «Кайсару» (восемь матчей подряд с голами) и демонстрируют высокую результативность (2,00 гола за игру). Хозяева, несмотря на хорошую форму, уступают в классе и имеют неудачную историю против этого соперника. Ожидаем, что «Актобе» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и возьмет три очка. Ставка: победа «Актобе» с коэффициентом 2,55.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Кайсаром» и «Актобе» состоится 15 августа 2026 года в Кызылорде и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Кайсар» – «Актобе»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

2.55
Победа «Актобе»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Актобе Кайсар
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