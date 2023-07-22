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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Кайсар
Актобе - Кайсар: обзор матча 22 июля 2023
Актобе
22.07.2023, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Кайсар
45+1'
У. Видемонт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Кайсар
Желтая карточка
М. Раичкович
50'
ГОЛ! 1:0!
У. Видемонт
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
5
Леонель Струмия
ОП
6
Милош Раичкович
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
99
Жоао Педро
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Кайсар
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
4-1-2-1-2
92
Покатилов
77
Шомко
44
Гадрани
6
Касым
14
Кыбырай
5
Струмия
6
Раичкович
80
Кенесов
11
Видемонт
93
Сантана
20
Самородов
4-2-1-3
88
Сикач
5
Кенесбек
99
Педро
18
Прындета
9
Горшунов
77
Совпель
5
Миложко
13
Сахалбаев
73
Жалмукан
29
Махан
17
Калмуратов
Остались в запасе
Актобе
Кайсар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Актобе - Кайсар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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