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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Актобе
Результаты
€ 10 млн
Актобе - результаты матчей
Актобе
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fc-aktobe.kz/
Тренер:
Штефан Таркович
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Казахстан. Кубок. 2026
Казахстан. Премьер-лига. 2026
Лига конференций. 2025/2026
Лига Европы. 2025/2026
Казахстан. Премьер-лига. 2025
Суперкубок Казахстана. 2025
Лига конференций. 2024/2025
Товарищеские матчи. 2024
Казахстан. Кубок. 2024
Казахстан. Премьер-лига. 2024
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Казахстан. Премьер-лига. 2022
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Казахстан. Премьер-лига. 2018
Казахстан. Премьер-лига. 2017
Казахстан. Финальный раунд. 2016
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Казахстан. Премьер-Лига. 2016
Казахстан. Финальный раунд. 2015
Лига Европы. 2015/2016
Казахстан. Премьер-Лига. 2015
Товарищеские матчи. 2015
Казахстан. Финальный раунд. 2014
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Казахстан. Премьер-Лига. 2014
Суперкубок Казахстана. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Казахстан. Финальный раунд. 2013
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Казахстан. Премьер-лига. 2013
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Казахстан. Премьер-Лига. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Кубок Содружества. Финал 2010
Кубок Содружества. 2010
Кубок Содружества. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Кубок Содружества. Финал 2009
Кубок Содружества. 2009
Кубок Содружества. 2009
12.09 | 15:00
Каспий
1 : 2
Актобе
05.09 | 16:00
Актобе
1 : 0
Женис
30.08 | 15:00
Иртыш
2 : 1
Актобе
15.08 | 18:00
Кайсар
1 : 2
Актобе
09.08 | 18:00
Атырау
1 : 1
Актобе
01.08 | 17:00
Кызыл-Жар
3 : 1
Актобе
25.07 | 18:00
Актобе
2 : 1
Окжетпес
19.07 | 15:00
Алтай
2 : 4
Актобе
12.07 | 17:00
Астана
3 : 2
Актобе
05.07 | 17:00
Актобе
2 : 1
Жетысу
27.06 | 16:00
Жетысу
1 : 0
Актобе
21.06 | 18:00
Актобе
2 : 0
Астана
14.06 | 18:00
Актобе
2 : 0
Алтай
28.05 | 13:00
Окжетпес
2 : 2
Актобе
23.05 | 17:00
Актобе
0 : 0
Кызыл-Жар
17.05 | 16:00
Актобе
1 : 1
Атырау
10.05 | 15:00
Актобе
3 : 0
Кайсар
03.05 | 18:00
Ордабасы
2 : 0
Актобе
25.04 | 17:00
Актобе
1 : 0
Иртыш
19.04 | 15:00
Женис
1 : 0
Актобе
12.04 | 17:00
Актобе
1 : 0
Каспий
05.04 | 13:00
Улытау
1 : 1
Актобе
21.03 | 15:00
Актобе
1 : 4
Елимай
16.03 | 17:00
Кайрат
1 : 0
Актобе
07.03 | 15:00
Актобе
4 : 1
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