Турниры:
Казахстан. Премьер-лига 2022
|26 тур
|6 ноября, воскресенье
|12:00
|Актобе
|4:1
|Кайрат
|25 тур
|29 октября, суббота
|16:00
|Ордабасы
|2:2
|Актобе
|24 тур
|24 октября, понедельник
|16:00
|Актобе
|3:2
|Туран
|23 тур
|15 октября, суббота
|12:00
|Тобол
|1:0
|Актобе
|22 тур
|8 октября, суббота
|13:00
|Актобе
|4:0
|Каспий
|21 тур
|2 октября, воскресенье
|14:00
|Акжайык
|3:1
|Актобе
|20 тур
|14 сентября, среда
|18:00
|Актобе
|1:0
|Тараз
|19 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Мактаарал
|1:1
|Актобе
|18 тур
|5 сентября, понедельник
|17:00
|Актобе
|1:0
|Кызыл-Жар
|17 тур
|26 августа, пятница
|18:00
|Актобе
|1:0
|Аксу
|13 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Актобе
|3:1
|Ордабасы
|12 тур
|12 июля, вторник
|18:00
|Туран
|0:2
|Актобе
|16 тур
|2 июля, суббота
|15:00
|Шахтер
|2:3
|Актобе
|15 тур
|26 июня, воскресенье
|18:00
|Актобе
|4:1
|Астана
|14 тур
|19 июня, воскресенье
|16:00
|Атырау
|0:2
|Актобе
|11 тур
|14 мая, суббота
|17:00
|Актобе
|2:1
|Тобол
|10 тур
|8 мая, воскресенье
|14:00
|Каспий
|2:0
|Актобе
|9 тур
|2 мая, понедельник
|15:00
|Актобе
|2:1
|Акжайык
|8 тур
|27 апреля, среда
|17:00
|Тараз
|3:0
|Актобе
|7 тур
|23 апреля, суббота
|13:00
|Актобе
|1:0
|Мактаарал
|6 тур
|16 апреля, суббота
|15:00
|Кызыл-Жар
|1:1
|Актобе
|5 тур
|10 апреля, воскресенье
|14:00
|Аксу
|1:2
|Актобе
|4 тур
|3 апреля, воскресенье
|12:00
|Актобе
|1:1
|Шахтер
|3 тур
|17 марта, четверг
|16:00
|Астана
|1:0
|Актобе
|2 тур
|11 марта, пятница
|13:00
|Актобе
|2:1
|Атырау
|1 тур
|6 марта, воскресенье
|12:00
|Кайрат
|2:0
|Актобе