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    Актобе - результаты

    Город Актобе
    Дивизион Казахстан-Премьер-лига
    Сайт http://www.fc-aktobe.kz/
    Стадион Центральный
    Тренер Андрей Карпович
    Турниры:
    Казахстан. Премьер-лига 2022
    26 тур
    		6 ноября, воскресенье 12:00 Актобе 4:1 Кайрат
    25 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Ордабасы 2:2 Актобе
    24 тур
    		24 октября, понедельник 16:00 Актобе 3:2 Туран
    23 тур
    		15 октября, суббота 12:00 Тобол 1:0 Актобе
    22 тур
    		8 октября, суббота 13:00 Актобе 4:0 Каспий
    21 тур
    		2 октября, воскресенье 14:00 Акжайык 3:1 Актобе
    20 тур
    		14 сентября, среда 18:00 Актобе 1:0 Тараз
    19 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Мактаарал 1:1 Актобе
    18 тур
    		5 сентября, понедельник 17:00 Актобе 1:0 Кызыл-Жар
    17 тур
    		26 августа, пятница 18:00 Актобе 1:0 Аксу
    13 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Актобе 3:1 Ордабасы
    12 тур
    		12 июля, вторник 18:00 Туран 0:2 Актобе
    16 тур
    		2 июля, суббота 15:00 Шахтер 2:3 Актобе
    15 тур
    		26 июня, воскресенье 18:00 Актобе 4:1 Астана
    14 тур
    		19 июня, воскресенье 16:00 Атырау 0:2 Актобе
    11 тур
    		14 мая, суббота 17:00 Актобе 2:1 Тобол
    10 тур
    		8 мая, воскресенье 14:00 Каспий 2:0 Актобе
    9 тур
    		2 мая, понедельник 15:00 Актобе 2:1 Акжайык
    8 тур
    		27 апреля, среда 17:00 Тараз 3:0 Актобе
    7 тур
    		23 апреля, суббота 13:00 Актобе 1:0 Мактаарал
    6 тур
    		16 апреля, суббота 15:00 Кызыл-Жар 1:1 Актобе
    5 тур
    		10 апреля, воскресенье 14:00 Аксу 1:2 Актобе
    4 тур
    		3 апреля, воскресенье 12:00 Актобе 1:1 Шахтер
    3 тур
    		17 марта, четверг 16:00 Астана 1:0 Актобе
    2 тур
    		11 марта, пятница 13:00 Актобе 2:1 Атырау
    1 тур
    		6 марта, воскресенье 12:00 Кайрат 2:0 Актобе
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