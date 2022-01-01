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Главная
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Актобе
Состав
€ 10 млн
Актобе - состав команды
Актобе
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fc-aktobe.kz/
Тренер:
Штефан Таркович
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Заруцкий Александр
Вра
33
€ 0.35 млн
1
Трофимец Игорь
Вра
30
€ 0.1 млн
18
Ордец Иван
Защ
34
€ 0.75 млн
23
Эрланов Темирлан
Защ
33
€ 0.5 млн
13
Мянго Сенна
Защ
29
€ 0.45 млн
31
Танжариков Адильхан
Защ
29
€ 0.3 млн
5
Каиров Багдат
Защ
33
€ 0.275 млн
3
Митрович Данило
Защ
25
€ 0.2 млн
2
Скворцов Лев
Защ
26
€ 0.2 млн
4
Кусяпов Талгат
Защ
27
€ 0.2 млн
27
Досмагамбетов Тимур
Защ
37
-
21
Альварес Пабло
Пол
29
€ 1.2 млн
77
Зария Гиорги
Пол
29
€ 0.6 млн
6
Атанасов Яни
Пол
26
€ 0.6 млн
9
Ожо Олувасейи
Пол
29
€ 0.6 млн
20
Жуков Георгий
Пол
31
€ 0.4 млн
80
Кенесов Арман
Пол
26
€ 0.3 млн
4
Уче Хенри Агбо
Пол
30
€ 0.2 млн
57
Уманиязов Мирас
Пол
20
€ 0.05 млн
7
Соса Даниэль
Нап
27
€ 0.8 млн
18
Жан Хайро
Нап
28
€ 0.7 млн
11
Шушеначев Артур
Нап
28
€ 0.6 млн
12
Топалов Дмитрий
Нап
28
€ 0.5 млн
22
Сейдахмет Еркебулан
Нап
26
€ 0.275 млн
12
Думбуя Амаду
Нап
23
€ 0.25 млн
95
Аимбетов Абат
Нап
31
€ 0.25 млн
17
Нани
Нап
39
€ 0.1 млн
19
Латурнус Виталий
Нап
18
€ 0.05 млн
14
Agustín Pastoriza
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 10
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