14 июня 2026 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Актобе» и «Алтай».

«Актобе»

Актюбинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (16 очков после 12 туров). Команда демонстрирует стабильность в последних матчах: три ничьи подряд. В атаке хозяева действуют достаточно эффективно – 1.40 гола в среднем за последние пять игр (семь голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – всего 0.80 пропущенных в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Окжетпесом» (2:2). В кубковой встрече с «Алтаем» в мае была зафиксирована ничья 1:1, а по пенальти победу одержал «Алтай», однако в чемпионате «Актобе» выглядит предпочтительнее, особенно на своeм поле.

«Алтай»

Усть-каменогорский клуб располагается на 14-м месте (9 очков). Команда находится в кризисной форме: не может выиграть в последних матчах. Атака гостей слаба – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах). Оборона пропускает столько же (0.80 в среднем), причeм «Алтай» пропускает в трeх последних матчах. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Астаной» (1:1). Гости умеют цепляться за результат, но в гостях им будет сложно.

Факты о командах

«Актобе»

7-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Артур Шушеначев (5)

За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено

3 ничьи подряд

«Алтай»

14-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Шмидт (2)

За 5 матчей: 0.80 забито, 0.80 пропущено

Пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Актобе» – «Алтай»

«Актобе» подходит к матчу в более стабильной форме и располагает более результативной атакой. «Алтай» испытывает серьeзные проблемы в нападении и редко забивает. Хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а с учeтом надeжной обороны и слабой атаки гостей, вероятна победа «Актобе». Матч, скорее всего, будет небогат на голы, так как обе команды не отличаются высокой результативностью в последнее время.

Рекомендованные ставки