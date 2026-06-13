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«Актобе» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.73

13 июня 2026 10:26
Актобе - Алтай
14 июн. 2026, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
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1.73
Тотал голов меньше 2.5
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14 июня 2026 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Актобе» и «Алтай».

«Актобе»

Актюбинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (16 очков после 12 туров). Команда демонстрирует стабильность в последних матчах: три ничьи подряд. В атаке хозяева действуют достаточно эффективно – 1.40 гола в среднем за последние пять игр (семь голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – всего 0.80 пропущенных в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Окжетпесом» (2:2). В кубковой встрече с «Алтаем» в мае была зафиксирована ничья 1:1, а по пенальти победу одержал «Алтай», однако в чемпионате «Актобе» выглядит предпочтительнее, особенно на своeм поле.

«Алтай»

Усть-каменогорский клуб располагается на 14-м месте (9 очков). Команда находится в кризисной форме: не может выиграть в последних матчах. Атака гостей слаба – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах). Оборона пропускает столько же (0.80 в среднем), причeм «Алтай» пропускает в трeх последних матчах. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Астаной» (1:1). Гости умеют цепляться за результат, но в гостях им будет сложно.

Факты о командах

«Актобе»

  • 7-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Артур Шушеначев (5)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • 3 ничьи подряд

«Алтай»

  • 14-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Шмидт (2)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 0.80 пропущено
  • Пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Актобе» – «Алтай»

«Актобе» подходит к матчу в более стабильной форме и располагает более результативной атакой. «Алтай» испытывает серьeзные проблемы в нападении и редко забивает. Хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а с учeтом надeжной обороны и слабой атаки гостей, вероятна победа «Актобе». Матч, скорее всего, будет небогат на голы, так как обе команды не отличаются высокой результативностью в последнее время.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.73
  • «Актобе» не проиграет (двойной шанс 1X)

1.73
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Алтай Актобе
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