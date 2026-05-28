28.05.2026, четверг, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Окжетпес
Окжетпес
4-3-2-1
22
Лобанцев
63
Кузьмичев
5
Ассунпсао
3
Лотоцкий
14
Муканов
9
Бородин
91
Абдуманнонов
8
Бурибаев
47
Васильев
23
Нурымбет
19
Омиртаев
4-1-1-4
16
Заруцкий
31
Танжариков
23
Эрланов
18
Ордец
27
Досмагамбетов
20
Жуков
80
Кенесов
11
Шушеначев
19
Латурнус
14
23
8
Бурибаев
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
8
Бурибаев
77
Совпель
77
Совпель
9
Бородин
20
Енсебаев
20
Енсебаев
9
Бородин
19
Омиртаев
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
19
Омиртаев
23
Эрланов
4
Кусяпов
4
Кусяпов
23
Эрланов
80
Кенесов
29
29
80
Кенесов
23
17
Нани
17
Нани
23
14
12
Топалов
12
Топалов
14
Остались в запасе
Окжетпес
Актобе
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
55
Nikita Mikhaylov
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
55
Nikita Mikhaylov
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Окжетпес - Актобе
1
5
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Актобе», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»