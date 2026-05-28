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  • «Окжетпес» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

«Окжетпес» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

28 мая, 11:50
Окжетпес
28.05.2026, четверг, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Актобе
32' Б. Абдуманнонов 90+6' Б. Лотоцкий
35' В. Латурнус 61' В. Латурнус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
22
Мирослав Лобанцев
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Лео Ассунпсао
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
8
Нургайни Бурибаев
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
47
Владислав Васильев
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
20
Георгий Жуков
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
19
Виталий Латурнус
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Окжетпес
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
55
Nikita Mikhaylov
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
6
Жансултан Мухаметханов
ОП
77
Василий Совпель
ОП
20
Мохаммед Енсебаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
7
Владимир Воменко
ЛФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
4-3-2-1
22
Лобанцев
63
Кузьмичев
5
Ассунпсао
3
Лотоцкий
14
Муканов
9
Бородин
91
Абдуманнонов
8
Бурибаев
47
Васильев
23
Нурымбет
19
Омиртаев
4-1-1-4
16
Заруцкий
31
Танжариков
23
Эрланов
18
Ордец
27
Досмагамбетов
20
Жуков
80
Кенесов
11
Шушеначев
19
Латурнус
14
23
8
Бурибаев
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
8
Бурибаев
77
Совпель
77
Совпель
9
Бородин
20
Енсебаев
20
Енсебаев
9
Бородин
19
Омиртаев
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
19
Омиртаев
23
Эрланов
4
Кусяпов
4
Кусяпов
23
Эрланов
80
Кенесов
29
29
80
Кенесов
23
17
Нани
17
Нани
23
14
12
Топалов
12
Топалов
14
Остались в запасе
Окжетпес
Актобе
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
55
Nikita Mikhaylov
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
55
Nikita Mikhaylov
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Окжетпес - Актобе
1
5
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Актобе», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Актобе»

«Окжетпес» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Окжетпес
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