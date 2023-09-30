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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Астана
Актобе - Астана: обзор матча 30 сентября 2023
Актобе
30.09.2023, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Астана
19'
А. Касым (П)
78'
Чина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Астана
Желтая карточка
А. Филипович
89'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Чина
86'
79'
Замена
Ф. Урега
️️️️
И. Куат
ГОЛ! 2:0!
Чина
78'
55'
Замена
М. Эбонг
️️️️
А. Дарабаев
Желтая карточка
Л. Струмия
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Касым
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
89
Чина
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Актобе
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
4-1-1-2-2
92
Покатилов
14
Кыбырай
88
Яшин
6
Касым
31
Танжариков
5
Струмия
6
Раичкович
7
Ньянгбо
89
Чина
20
Самородов
93
Сантана
4-2-2-1-1
16
Заруцкий
55
Аманович
22
Марочкин
33
Ароян
27
Досмагамбетов
29
Йованчич
5
Куат
6
Дарабаев
11
Вороговский
13
Жаксылык
95
Аимбетов
89
Чина
80
Кенесов
80
Кенесов
89
Чина
5
Куат
70
Урега
70
Урега
5
Куат
6
Дарабаев
7
Эбонг
7
Эбонг
6
Дарабаев
Остались в запасе
Актобе
Астана
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
93
Йосип Чондрич
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
10
Марин Томасов
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
10
Марин Томасов
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Актобе - Астана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
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