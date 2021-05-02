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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Астана
Актобе - Астана: обзор матча 02 мая 2021
Актобе
02.05.2021, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Астана
9'
М. Томасов
27'
В. Чуперка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Актобе - Астана
90'
+2
Замена
В. Прокопенко
️️️️
М. Томасов
86'
Замена
С. Сагнаев
️️️️
Л. Шимунович
85'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
Т. Барсегян
74'
Желтая карточка
Т. Барсегян
Замена
М. Федин
️️️️
Р. Нурмугамет
70'
Замена
B. Dubajic
️️️️
Д. Жалмукан
62'
Замена
V. Volkov
️️️️
A. Shurygin
62'
27'
ГОЛ! 0:2!
В. Чуперка
13'
Замена
В. Чуперка
️️️️
И. Куат
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Томасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
44
Артурас Зулпа
ЦП
0
T. Doumbia
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
21
Кике Кадете
ЦЗ
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
24
Лука Шимунович
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Актобе
25
Евгений Ситдиков
ВР
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Максим Федин
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
0
V. Volkov
ЦФ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Астана
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
3-1-2-5
9
3
Манучарян
31
Танжариков
44
Зулпа
73
Жалмукан
23
Нурмугамет
37
Сергеев
20
Самородов
1
88
0
3-3-3-1
1
Непогодов
33
Ароян
5
Томашевич
15
Бейсебеков
21
Кадете
5
Куат
2
11
Барсегян
10
Томасов
24
Шимунович
95
Аимбетов
23
Нурмугамет
11
Федин
11
Федин
23
Нурмугамет
88
0
0
88
73
Жалмукан
0
0
73
Жалмукан
24
Шимунович
66
Сагнаев
66
Сагнаев
24
Шимунович
10
Томасов
19
Прокопенко
19
Прокопенко
10
Томасов
5
Куат
92
Чуперка
92
Чуперка
5
Куат
11
Барсегян
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Барсегян
Остались в запасе
Актобе
Астана
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
25
Евгений Ситдиков
ВР
71
Sergey Revyakin
ЦФ
0
H. Moukam
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
Главный тренер
Игорь Рахаев
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
S. Smajlagic
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
25
Евгений Ситдиков
ВР
71
Sergey Revyakin
ЦФ
0
H. Moukam
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
S. Smajlagic
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Актобе - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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