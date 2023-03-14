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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Актобе
Астана - Актобе: обзор матча 14 марта 2023
Астана
14.03.2023, вторник, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Актобе
78'
А. Бейсебеков
18'
М. Самородов
40'
А. Филипович
51'
А. Филипович
90+1'
А. Жумабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Актобе
90'
+5
Желтая карточка
И. Умаев
Желтая карточка
А. Аманович
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
А. Жумабек
ГОЛ! 1:3!
А. Бейсебеков
78'
73'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Филипович
73'
Замена
А. Жумабек
️️️️
Э. Сантана
62'
Замена
А. Зулпа
️️️️
Л. Струмия
62'
Замена
Б. Байтана
️️️️
А. Кенесов
Замена
Э. Астанов
️️️️
Ф. Урега
58'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
В. Прокопенко
58'
Замена
А. Дарабаев
️️️️
Д. Йованчич
58'
51'
ГОЛ! 0:3!
А. Филипович
43'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Филипович
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Самородов
17'
Желтая карточка
Л. Струмия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
29
Душан Йованчич
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
44
Лука Гадрани
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
6
Милош Раичкович
ЦП
5
Леонель Струмия
ЦФ
11
Андрия Филипович
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Астана
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
90
Ruslan Kirgetov
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
4-1-2-1-2
93
Чондрич
55
Аманович
15
Бейсебеков
5
Томашевич
13
Оганесян
29
Йованчич
70
Урега
10
Томасов
7
Эбонг
98
Дарбо
19
Прокопенко
3-3-4
92
Покатилов
31
Танжариков
6
Касым
4
Пенчиков
44
Гадрани
80
Кенесов
6
Раичкович
20
Самородов
93
Сантана
11
Филипович
5
Струмия
29
Йованчич
6
Дарабаев
6
Дарабаев
29
Йованчич
70
Урега
10
Астанов
10
Астанов
70
Урега
19
Прокопенко
95
Аимбетов
95
Аимбетов
19
Прокопенко
5
Струмия
44
Зулпа
44
Зулпа
5
Струмия
80
Кенесов
7
Байтана
7
Байтана
80
Кенесов
93
Сантана
9
Жумабек
9
Жумабек
93
Сантана
11
Филипович
10
Умаев
10
Умаев
11
Филипович
Остались в запасе
Астана
Актобе
19
Михаил Габышев
ПЗ
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ОП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
90
Ruslan Kirgetov
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
22
Мирослав Лобанцев
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
19
Михаил Габышев
ПЗ
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ОП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
90
Ruslan Kirgetov
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Астана - Актобе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
Стадион:
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