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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Актобе
Астана - Актобе: обзор матча 17 марта 2022
Астана
17.03.2022, четверг, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Актобе
9'
А. Дарабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Актобе
Замена
С. Сагнаев
️️️️
И. Куат
84'
Замена
Ю. Перцух
️️️️
М. Томасов
84'
78'
Замена
А. Касым
️️️️
Р. Оразов
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
П. Эужениу
75'
73'
Замена
А. Танжариков
️️️️
Е. Кыбырай
73'
Замена
Ж. Гоу
️️️️
Н. Маляров
64'
Замена
Р. Камболов
️️️️
А. Зулпа
Замена
А. Аимбетов
️️️️
М. Эбонг
63'
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Дарабаев
Пас отдал
П. Эужениу
9'
Желтая карточка
И. Куат
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
13
Даниил Бескоровайный
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
17
Жереми Манзорро
ЦФ
99
Педру Эужениу
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
25
Джоаким Адукор
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
89
Чина
ПВ
44
Артурас Зулпа
ЦФ
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Астана
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
4
Талгат Кусяпов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Актобе
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
6
Алибек Касым
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
31
Адильхан Танжариков
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Милошевич
33
Рахманов
13
Оганесян
5
Куат
10
Томасов
6
Дарабаев
7
Эбонг
13
Бескоровайный
99
Эужениу
17
Манзорро
15
Бриан
1-4-3-2
92
Покатилов
23
Эрланов
80
Кенесов
20
Оразов
7
Маляров
25
Адукор
89
Чина
27
Балашов
11
Видемонт
14
Кыбырай
44
Зулпа
99
Эужениу
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
99
Эужениу
10
Томасов
88
Перцух
88
Перцух
10
Томасов
5
Куат
66
Сагнаев
66
Сагнаев
5
Куат
7
Эбонг
95
Аимбетов
95
Аимбетов
7
Эбонг
44
Зулпа
88
Камболов
88
Камболов
44
Зулпа
20
Оразов
6
Касым
6
Касым
20
Оразов
14
Кыбырай
31
Танжариков
31
Танжариков
14
Кыбырай
7
Маляров
22
Гоу
22
Гоу
7
Маляров
Остались в запасе
Астана
Актобе
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
4
Талгат Кусяпов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
26
Рустам Темирхан
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
4
Талгат Кусяпов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
26
Рустам Темирхан
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Астана - Актобе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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