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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Астана
Актобе - Астана: обзор матча 26 июня 2022
Актобе
26.06.2022, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Астана
18'
У. Видемонт
33'
Чина
72'
А. Касым (П)
90+5'
М. Самородов
42'
А. Дарабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Астана
ГОЛ! 4:1!
М. Самородов
90'
+5
Замена
Н. Маляров
️️️️
Ю. Логвиненко
89'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Касым
72'
Замена
Д. Адукор
️️️️
А. Зулпа
64'
Желтая карточка
Т. Эрланов
45'
+2
42'
ГОЛ! 2:1!
А. Дарабаев
ГОЛ! 2:0!
Чина
33'
28'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
ГОЛ! 1:0!
У. Видемонт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
27
Юрий Логвиненко
ОП
44
Артурас Зулпа
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
89
Чина
ПВ
31
Адильхан Танжариков
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
6
Алибек Касым
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
17
Жереми Манзорро
АП
20
Рай Влут
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Актобе
1
Саша Стаменкович
ВР
25
Джоаким Адукор
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
22
Жерар Гоу
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
Астана
52
Rakhat Maratov
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
2-1-2-2-3
92
Покатилов
77
Шомко
23
Эрланов
27
Логвиненко
44
Зулпа
20
Оразов
11
Видемонт
89
Чина
6
Касым
28
Сердеров
31
Танжариков
4-1-3-2
1
Милошевич
13
Оганесян
33
Рахманов
13
Бескоровайный
15
Бейсебеков
6
Дарабаев
7
Эбонг
17
Манзорро
13
Басманов
15
Бриан
20
Влут
44
Зулпа
25
Адукор
25
Адукор
44
Зулпа
27
Логвиненко
7
Маляров
7
Маляров
27
Логвиненко
Остались в запасе
Актобе
Астана
1
Саша Стаменкович
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
27
Виталий Балашов
АП
22
Жерар Гоу
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
52
Rakhat Maratov
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
1
Саша Стаменкович
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
27
Виталий Балашов
АП
22
Жерар Гоу
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
Остались в запасе
52
Rakhat Maratov
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча Актобе - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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