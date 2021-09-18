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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Актобе
Астана - Актобе: обзор матча 18 сентября 2021
Астана
18.09.2021, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Актобе
4'
Ф. Бечирай
15'
М. Томасов
19'
Д. Коркишко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Актобе
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
М. Томасов
86'
81'
Замена
Д. Жалмукан
️️️️
В. Балашов
67'
Замена
А. Саулет
️️️️
М. Федин
60'
Желтая карточка
М. Федин
60'
Желтая карточка
Д. Адукор
Желтая карточка
И. Куат
57'
19'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коркишко
ГОЛ! 2:0!
М. Томасов
15'
12'
Пенальти не реализован!
М. Федин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бечирай
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Актобе
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
25
Джоаким Адукор
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
11
Максим Федин
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
44
Артурас Зулпа
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Лука Шимунович
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Актобе
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
H. Moukam
ЦП
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
ЦФ
14
Ардак Саулет
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
2-1-3-1-4
2
5
Томашевич
5
Куат
11
Барсегян
92
Чуперка
10
Томасов
7
Эбонг
9
Бечирай
33
Битри
4
Гурман
16
Заруцкий
1-2-3-5
23
Эрланов
20
Оразов
25
Адукор
7
Чернышов
27
Балашов
11
Федин
7
Коркишко
0
26
Темирхан
44
Зулпа
1
10
Томасов
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
10
Томасов
0
0
27
Балашов
73
Жалмукан
73
Жалмукан
27
Балашов
11
Федин
14
Саулет
14
Саулет
11
Федин
Остались в запасе
Астана
Актобе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
24
Лука Шимунович
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
24
Лука Шимунович
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Астана - Актобе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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