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  • «Астана» – «Динамо» Тирана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026

«Астана» – «Динамо» Тирана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026

Вчера, 17:36
Астана
16.07.2026, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 4
Завершен
Динамо
23' Б. Исламхан (П)
50' Б. Дита (П) 62' H. Berisha 93' L. Vila 120+4' M. Koma
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Динамо
27
Насер Алийи
ЛЗ
2
Ysni Ismaili
ЦЗ
13
F. Perndreca
ЦЗ
22
Бруно Дита
ОП
20
M. Ayodeji
ЦП
21
Klevi Qefalija
ЦП
8
E. Qardaku
ЦП
77
Aldo Teqja
ЦФ
10
Lorenco Vila
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
29
H. Berisha
ЦФ
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Динамо
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
47
Lorran
ЦЗ
88
Flamur Ruçi
ЦП
33
David Fadairo
ЦП
38
Mustapha Koma
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
11
R. Silva-Richards
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
45
B. Aniekan James
ЦФ
3-2-3-2
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
8
Башич
9
Исламхан
7
Караман
81
Каримов
47
3-1-3-4
2
13
27
Алийи
22
Дита
20
21
8
29
28
10
77
8
Башич
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
8
Башич
2
Бартолец
45
Миладинович
45
Миладинович
2
Бартолец
9
Исламхан
21
Меркель
21
Меркель
9
Исламхан
81
Каримов
72
Басманов
72
Басманов
81
Каримов
7
Караман
20
Аханону
20
Аханону
7
Караман
13
5
Ходжалари
5
Ходжалари
13
20
88
88
20
8
38
38
8
Остались в запасе
Астана
Динамо
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
97
Tomas Kiri
ВР
47
Lorran
ЦЗ
33
David Fadairo
ЦП
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
11
R. Silva-Richards
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
45
B. Aniekan James
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Остались в запасе
97
Tomas Kiri
ВР
47
Lorran
ЦЗ
33
David Fadairo
ЦП
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
11
R. Silva-Richards
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
45
B. Aniekan James
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Астана - Динамо
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Астана» против «Динамо» Тирана, 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Динамо» Тирана

«Астана» – «Динамо» Тирана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Динамо Астана
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