16.07.2026, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций, 1 раунд
1 : 4
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
3-2-3-2
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
8
Башич
9
Исламхан
7
Караман
81
Каримов
47
3-1-3-4
2
13
27
Алийи
22
Дита
20
21
8
29
28
10
77
8
Башич
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
8
Башич
2
Бартолец
45
Миладинович
45
Миладинович
2
Бартолец
9
Исламхан
21
Меркель
21
Меркель
9
Исламхан
81
Каримов
72
Басманов
72
Басманов
81
Каримов
7
Караман
20
Аханону
20
Аханону
7
Караман
13
5
Ходжалари
5
Ходжалари
13
20
88
88
20
8
38
38
8
Остались в запасе
Астана
Динамо
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
97
Tomas Kiri
ВР
47
Lorran
ЦЗ
33
David Fadairo
ЦП
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
11
R. Silva-Richards
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
45
B. Aniekan James
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Остались в запасе
97
Tomas Kiri
ВР
47
Lorran
ЦЗ
33
David Fadairo
ЦП
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
11
R. Silva-Richards
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
45
B. Aniekan James
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Астана - Динамо
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Астана» против «Динамо» Тирана, 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Динамо» Тирана
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»