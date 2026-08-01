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«Улытау» – «Астана»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026

01 августа 2026 9:20
Улытау - Астана
02 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
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2.55
Победа «Астаны» с форой (-1)
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Матч 20-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Улытау» и «Астаной» пройдет 2 августа 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург». Хозяева после 19 туров занимают седьмую строчку с 27 очками и продолжают борьбу за место в еврокубках, тогда как гости располагаются на третьем месте с 32 очками и ведут погоню за лидерами, имея при этом матч в запасе. Однако очная статистика складывается катастрофически для «Улытау» – в трех последних встречах команда не только проиграла, но и не забила ни одного мяча «Астане». Сумеет ли хозяин прервать эту безголевую серию и навязать борьбу фавориту, или столичный гранд вновь подтвердит свое превосходство?

Кто победит в матче

«Улытау» подходит к этому противостоянию с задачей реабилитироваться перед своими болельщиками после домашнего поражения от «Иртыша Павлодар» в предыдущем туре. Команда демонстрирует достаточно надежную игру в обороне – в последних пяти матчах пропущено всего пять мячей (в среднем 1.00 за игру), что является хорошим показателем для середняка лиги. Однако атака хозяев оставляет желать лучшего: всего три гола в пяти последних встречах (средняя результативность 0.60), а лучший бомбардир Георгий Бугулов имеет лишь три забитых мяча в 16 матчах. При этом «Улытау» забивает в трех последних турах чемпионата, что дает некоторую надежду на то, что безголевая серия в очных матчах с «Астаной» может прерваться. Однако история встреч говорит об обратном – в трех последних очных играх хозяева не только уступили, но и не смогли поразить ворота соперника, причем дважды проиграли с крупным счетом (0:3 и 0:4).

«Астана» находится в отличной форме и подходит к матчу с высокими турнирными задачами. Команда занимает третье место, но имеет игру в запасе, что позволяет ей бороться за более высокие позиции. В последних пяти матчах столичный клуб забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустил 7 (1.40), при этом в чемпионате «Астана» побеждает в трех последних турах и забивает в четырех последних матчах первенства. Станислав Басманов с четырьмя голами является лидером атак, но команда имеет и другие варианты для взятия ворот. Важно, что «Астана» забивает в шести последних матчах во всех турнирах, а в очных встречах с «Улытау» не пропускает в трех последних играх и неизменно побеждает. Это дает гостям колоссальное психологическое преимущество, которое они наверняка используют.

Итоговый вывод: «Астана» является безоговорочным фаворитом по всем параметрам – турнирное положение, форма, атакующая мощь и история личных встреч говорят в пользу гостей. «Улытау» способен дать бой за счет домашнего поля и организованной обороны, но его атака слишком слаба, чтобы рассчитывать на гол против столь уверенного соперника. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Астаны» с сухим счетом и разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Астана» находится в отличной игровой форме, стабильно забивает и побеждает, тогда как «Улытау» испытывает проблемы в атаке, хотя и выглядит дисциплинированно в обороне. В очных встречах наблюдается тотальное доминирование гостей – три победы подряд с общей разницей мячей 9:0, причем во всех трех матчах «Улытау» не смог забить. Это создает серьезный психологический барьер для хозяев, который вряд ли удастся преодолеть в ближайшей игре. Встречи этих команд традиционно завершаются победами «Астаны», и текущая форма лишь укрепляет эту тенденцию.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 4 (100%)
0
Забитых мячей
11
0
В среднем за матч
2.75
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
4 : 0
17.08.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
0 : 2
02.08.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
3 : 0
22.05.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
4 : 0
17.08.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Улытау
0 : 2
18.05.2025
Астана

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
18
Артур Буньон
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
14
Hiroki Harada
ЦП
7
Котаро Киси
ЛВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
90
Дэвид Мартин
РФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
8
Иван Башич
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Улытау
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
10
Абзал Таубай
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
29
Nikola Burić
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
4-3-1-2
1
Непогодов
2
Кармона
25
12
28
Бугулов
18
Буньон
8
Вачиберадзе
14
7
Киси
45
Зульфикаров
90
Мартин
2-2-3-3
74
Сейсен
5
Казуколовас
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
8
Башич
77
Шомко
81
Каримов
72
Басманов
9
Исламхан
69
Мауленов
69
Мауленов
7
Киси
10
Таубай
10
Таубай
7
Киси
14
9
9
14
45
Зульфикаров
22
Черняк
22
Черняк
45
Зульфикаров
18
Буньон
21
21
18
Буньон
72
Басманов
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
72
Басманов
10
Томасов
21
Меркель
21
Меркель
10
Томасов
9
Исламхан
47
47
9
Исламхан
81
Каримов
29
29
81
Каримов
Остались в запасе
Улытау
Астана
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
13
Aslan Akhmedov
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
93
Йосип Чондрич
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
17
Дамир Марат
ПВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
13
Aslan Akhmedov
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
17
Дамир Марат
ПВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Григорий Бабаян

Прогноз на победителя

Учитывая подавляющее преимущество «Астаны» в очных встречах, ее стабильную результативность и слабую атаку «Улытау», мы прогнозируем уверенную победу гостей с разницей не менее двух мячей. «Астана» находится в прекрасной форме, имеет высокую мотивацию для борьбы за чемпионство и традиционно легко справляется с этим соперником. «Улытау» же, несмотря на домашние стены, вряд ли сумеет прервать безголевую серию против столичного гранда. Рекомендуем ставку на победу «Астаны» с форой (-1) с коэффициентом 2.55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Премьер-лиги между «Улытау» и «Астаной» состоится 2 августа 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Улытау» – «Астана»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026

2.55
Победа «Астаны» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Астана Улытау
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