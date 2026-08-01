Матч 20-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Улытау» и «Астаной» пройдет 2 августа 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург». Хозяева после 19 туров занимают седьмую строчку с 27 очками и продолжают борьбу за место в еврокубках, тогда как гости располагаются на третьем месте с 32 очками и ведут погоню за лидерами, имея при этом матч в запасе. Однако очная статистика складывается катастрофически для «Улытау» – в трех последних встречах команда не только проиграла, но и не забила ни одного мяча «Астане». Сумеет ли хозяин прервать эту безголевую серию и навязать борьбу фавориту, или столичный гранд вновь подтвердит свое превосходство?

Кто победит в матче

«Улытау» подходит к этому противостоянию с задачей реабилитироваться перед своими болельщиками после домашнего поражения от «Иртыша Павлодар» в предыдущем туре. Команда демонстрирует достаточно надежную игру в обороне – в последних пяти матчах пропущено всего пять мячей (в среднем 1.00 за игру), что является хорошим показателем для середняка лиги. Однако атака хозяев оставляет желать лучшего: всего три гола в пяти последних встречах (средняя результативность 0.60), а лучший бомбардир Георгий Бугулов имеет лишь три забитых мяча в 16 матчах. При этом «Улытау» забивает в трех последних турах чемпионата, что дает некоторую надежду на то, что безголевая серия в очных матчах с «Астаной» может прерваться. Однако история встреч говорит об обратном – в трех последних очных играх хозяева не только уступили, но и не смогли поразить ворота соперника, причем дважды проиграли с крупным счетом (0:3 и 0:4).

«Астана» находится в отличной форме и подходит к матчу с высокими турнирными задачами. Команда занимает третье место, но имеет игру в запасе, что позволяет ей бороться за более высокие позиции. В последних пяти матчах столичный клуб забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустил 7 (1.40), при этом в чемпионате «Астана» побеждает в трех последних турах и забивает в четырех последних матчах первенства. Станислав Басманов с четырьмя голами является лидером атак, но команда имеет и другие варианты для взятия ворот. Важно, что «Астана» забивает в шести последних матчах во всех турнирах, а в очных встречах с «Улытау» не пропускает в трех последних играх и неизменно побеждает. Это дает гостям колоссальное психологическое преимущество, которое они наверняка используют.

Итоговый вывод: «Астана» является безоговорочным фаворитом по всем параметрам – турнирное положение, форма, атакующая мощь и история личных встреч говорят в пользу гостей. «Улытау» способен дать бой за счет домашнего поля и организованной обороны, но его атака слишком слаба, чтобы рассчитывать на гол против столь уверенного соперника. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Астаны» с сухим счетом и разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Астана» находится в отличной игровой форме, стабильно забивает и побеждает, тогда как «Улытау» испытывает проблемы в атаке, хотя и выглядит дисциплинированно в обороне. В очных встречах наблюдается тотальное доминирование гостей – три победы подряд с общей разницей мячей 9:0, причем во всех трех матчах «Улытау» не смог забить. Это создает серьезный психологический барьер для хозяев, который вряд ли удастся преодолеть в ближайшей игре. Встречи этих команд традиционно завершаются победами «Астаны», и текущая форма лишь укрепляет эту тенденцию.

Прогноз на победителя

Учитывая подавляющее преимущество «Астаны» в очных встречах, ее стабильную результативность и слабую атаку «Улытау», мы прогнозируем уверенную победу гостей с разницей не менее двух мячей. «Астана» находится в прекрасной форме, имеет высокую мотивацию для борьбы за чемпионство и традиционно легко справляется с этим соперником. «Улытау» же, несмотря на домашние стены, вряд ли сумеет прервать безголевую серию против столичного гранда. Рекомендуем ставку на победу «Астаны» с форой (-1) с коэффициентом 2.55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Премьер-лиги между «Улытау» и «Астаной» состоится 2 августа 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.