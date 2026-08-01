Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Окжетпес» – «Алтай»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026

01 августа 2026 9:42
Окжетпес - Алтай
02 авг. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Окжетпеса» с форой (-1)
Сделать ставку

Матч 20-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Окжетпесом» и «Алтаем» пройдет 2 августа 2026 года в Кокшетау на стадионе «Окжетпес». Хозяева после 19 туров располагаются на пятой строчке турнирной таблицы с 30 очками и сохраняют хорошие позиции в борьбе за место в еврокубках, тогда как гости находятся в зоне вылета на 15-м месте с 16 очками и проигрывают в трех последних матчах. При этом обе команды регулярно забивают: «Окжетпес» отличается в трех последних турах, а «Алтай» – в шести. Сможет ли хозяин укрепить свои позиции в верхней части таблицы, или аутсайдер преподнесет сенсацию и прервет свою неудачную серию?

Кто победит в матче

«Окжетпес» подходит к этой игре с твердым намерением вернуться на победный путь после поражения от «Актобе» в предыдущем туре. Команда занимает пятое место и имеет серьезные турнирные задачи – сохранение позиции в верхней части таблицы дает шанс на участие в еврокубках. Важно, что хозяева забивают в трех последних матчах чемпионата, а Оралхан Омиртаев с четырьмя голами является лидером атак, хотя его результативность и не выглядит выдающейся. При этом в последних пяти играх «Окжетпес» забил всего 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 13 (в среднем 2.60 за игру) – оборонительная линия вызывает серьезные опасения. Домашняя статистика внушает оптимизм: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своем поле. Кроме того, «Окжетпес» не проигрывает в пяти из шести последних очных встреч с «Алтаем» и забивает в пяти из шести таких матчей, что дает психологическое преимущество перед этим противостоянием.

«Алтай» находится в кризисной ситуации. Команда занимает предпоследнее место, имеет всего 16 очков после 19 туров и проигрывает в трех последних матчах. Оборона гостей выглядит крайне ненадежно – в последних пяти играх пропущено 11 мячей (в среднем 2.20 за матч), а «Алтай» пропускает в трех последних встречах. При этом атака работает стабильно: команда забивает в шести последних матчах чемпионата, а в семи последних встречах всех турниров неизменно отличалась. Никола Ямбор с тремя голами является лучшим бомбардиром, но его результативность недостаточна для спасения команды. В очных встречах с «Окжетпесом» гости также стабильно забивают – в пяти из шести последних матчей против этого соперника, что дает надежду на гол и в предстоящей игре. Однако общая нестабильность и слабая защита делают «Алтай» явным аутсайдером.

Итоговый вывод: «Окжетпес» является явным фаворитом по турнирному положению и историческим встречам, однако его оборонительные проблемы и невысокая результативность в последних матчах оставляют пространство для интриги. «Алтай» же, несмотря на статус аутсайдера, стабильно забивает и способен использовать слабости защиты хозяев. Тем не менее класс и турнирная мотивация «Окжетпеса», а также игра на своем поле должны помочь команде одержать победу, хотя вряд ли она будет крупной.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды испытывают проблемы в обороне, но при этом стабильно забивают. «Окжетпес» дома выглядит увереннее, чем на выезде, а «Алтай» находится в глубоком кризисе, проиграв три последних матча. В очных встречах хозяева имеют явное преимущество, не проигрывая в пяти из шести последних матчей, при этом обе команды регулярно забивают друг другу. Это говорит о том, что «Окжетпес» традиционно уверенно играет против «Алтая», особенно на своем поле.

Личные встречи
Побед - 3 (75%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (25%)
7
Забитых мячей
3
1.75
В среднем за матч
0.75
4:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
4 : 1
02.08.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
4 : 1
02.08.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Алтай
0 : 1
22.05.2026
Окжетпес
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Алтай
1 : 0
19.09.2024
Окжетпес
Казахстан. Первая лига, 6 тур
Окжетпес
2 : 1
09.05.2024
Алтай

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Лео Ассунпсао
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
6
Жансултан Мухаметханов
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Алтай
25
Данил Кучер
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
23
Досжан Кенжегулов
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
88
Сергей Иванов
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
21
Никола Ямбор
ОП
11
Ибрагим Дадаев
ЦП
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
45
Darko Dodev
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Окжетпес
1
Михаил Голубничий
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
20
Мохаммед Енсебаев
ЦП
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Алтай
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
7
Гаврил Кан
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
3-2-1-2-1
22
Лобанцев
5
Ассунпсао
3
Лотоцкий
14
Муканов
77
Совпель
6
Мухаметханов
9
Бородин
47
Васильев
17
Умаров
11
Жангылышбай
3-3-1-2
25
Кучер
4
Мицевич
88
Иванов
3
Одеойибо
15
Шмидт
21
Ямбор
9
Горшунов
11
Дадаев
45
99
Стоисавлевич
5
Ассунпсао
20
Енсебаев
20
Енсебаев
5
Ассунпсао
11
Жангылышбай
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Жангылышбай
23
Кенжегулов
7
Кан
7
Кан
23
Кенжегулов
11
Дадаев
98
Подстрелов
98
Подстрелов
11
Дадаев
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
Остались в запасе
Окжетпес
Алтай
1
Михаил Голубничий
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Вахид Масудов

Прогноз на победителя

Учитывая преимущество «Окжетпеса» в турнирной таблице, его хорошую домашнюю статистику и успешную историю очных встреч против «Алтая», мы прогнозируем победу хозяев поля. При этом слабая оборона обеих команд и их стабильная результативность позволяют предположить, что матч получится результативным, а гости имеют высокие шансы отличиться. Однако класс и мотивация «Окжетпеса» должны взять верх. Рекомендуем ставку на победу «Окжетпеса» с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Премьер-лиги между «Окжетпесом» и «Алтаем» состоится 2 августа 2026 года в Кокшетау на стадионе «Окжетпес» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Окжетпес» – «Алтай»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026

1.90
Победа «Окжетпеса» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Алтай Окжетпес
Другие прогнозы
04.08.2026
16:15
2.65
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Акрон - Ростов
Победа «Ростова»
04.08.2026
18:30
1.98
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Динамо Мх - Крылья Советов
Победа «Динамо Махачкала»
04.08.2026
18:30
2.00
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
Родина - Рубин
Победа «Рубина»
04.08.2026
19:00
3.30
Лига чемпионов, 3 раунд
Мьеллбю - Слован
Победа «Слована»
04.08.2026
19:00
3.00
Лига чемпионов, 3 раунд
Арарат-Армения - Целе
Победа «Арарат-Армении»
04.08.2026
19:00
3.20
Лига конференций, 3 раунд
Ауда - Динамо
Ничью
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+