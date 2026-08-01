Матч 4 тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и московским «Торпедо» пройдет 2 августа 2026 года в Туле. Хозяева после трех туров имеют три очка и занимают 14-е место, но их оборона находится в катастрофическом состоянии – они пропускают в 11 последних матчах подряд, а в прошлом туре разгромно уступили «Сочи» (0:5). Гости, напротив, являются одним из лидеров турнира с семью очками, не проигрывают в девяти последних матчах и имеют одну из лучших защит в лиге (0.40 пропущенных в среднем за пять игр). Сможет ли «Арсенал» использовать историческое преимущество в очных встречах и поддержку родных трибун, чтобы прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или «Торпедо» продолжит свою победную поступь и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Арсенал Тула» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: команда пропускает в 11 последних матчах подряд и в среднем за последние пять игр пропускает 2.20 гола, забивая при этом 1.20. Лучший бомбардир Кирилл Гоцук забил один мяч в трех матчах, но его результативность не может компенсировать проблемы в защите. В очных встречах с «Торпедо» у хозяев есть небольшое преимущество – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в восьми из десяти последних встреч с этим соперником. Однако текущая форма «Арсенала» (разгром от «Сочи») и слабая оборона ставят под сомнение их способность сдержать атаку гостей, которые стабильно забивают в девяти последних матчах и в семи последних встречах с «Арсеналом». Домашняя поддержка может помочь, но против организованного соперника, который редко пропускает, этого будет недостаточно.

«Торпедо» находится в отличной форме: команда не проигрывает в семи последних матчах Первой лиги и в девяти матчах во всех турнирах, забивает в девяти последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская всего 0.40. Лучший бомбардир Александр Юшин забил два мяча в двух матчах и является постоянной угрозой для обороны хозяев. В очных встречах с «Арсеналом» «Торпедо» также имеет свой козырь – они не проигрывают в семи последних матчах против этого соперника и забивают в семи последних встречах. В прошлом туре москвичи сыграли вничью с «Шинником» (1:1), но это не нарушило их беспроигрышную серию. Учитывая, что «Арсенал» много пропускает и не может найти свою игру в обороне, «Торпедо» должно реализовать свои моменты и добиться победы.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Торпедо» имеет более надежную оборону, стабильную атаку и преимущество в текущей форме, тогда как «Арсенал» много пропускает и не может победить в последних матчах. Победа «Торпедо» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Арсенал» имеет преимущество в последних встречах, не проигрывая «Торпедо» в пяти из семи последних матчей, однако текущая форма «Торпедо» (девять матчей без поражений, 0.40 пропущенных) и кризис «Арсенала» (11 матчей с пропусками) указывают на то, что гости должны прервать эту тенденцию. Обе команды регулярно забивают в очных встречах, но защита гостей выглядит значительно надежнее.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Торпедо» одержит победу над «Арсеналом», используя свою надежную оборону, стабильную атаку и преимущество в текущей форме, тогда как хозяева слишком много пропускают и находятся в кризисе. Ставка на победу гостей за 2.55 выглядит оправданной – «Торпедо» должно реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Арсеналом Тула» и «Торпедо» состоится 2 августа 2026 года в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч ТВ и МАТЧ! Планета.