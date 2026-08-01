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«Арсенал Тула» – «Торпедо»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027

01 августа 2026 9:18
Арсенал - Торпедо
02 авг. 2026, воскресенье 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
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2.55
Победа «Торпедо»
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Матч 4 тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и московским «Торпедо» пройдет 2 августа 2026 года в Туле. Хозяева после трех туров имеют три очка и занимают 14-е место, но их оборона находится в катастрофическом состоянии – они пропускают в 11 последних матчах подряд, а в прошлом туре разгромно уступили «Сочи» (0:5). Гости, напротив, являются одним из лидеров турнира с семью очками, не проигрывают в девяти последних матчах и имеют одну из лучших защит в лиге (0.40 пропущенных в среднем за пять игр). Сможет ли «Арсенал» использовать историческое преимущество в очных встречах и поддержку родных трибун, чтобы прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или «Торпедо» продолжит свою победную поступь и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Арсенал Тула» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: команда пропускает в 11 последних матчах подряд и в среднем за последние пять игр пропускает 2.20 гола, забивая при этом 1.20. Лучший бомбардир Кирилл Гоцук забил один мяч в трех матчах, но его результативность не может компенсировать проблемы в защите. В очных встречах с «Торпедо» у хозяев есть небольшое преимущество – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в восьми из десяти последних встреч с этим соперником. Однако текущая форма «Арсенала» (разгром от «Сочи») и слабая оборона ставят под сомнение их способность сдержать атаку гостей, которые стабильно забивают в девяти последних матчах и в семи последних встречах с «Арсеналом». Домашняя поддержка может помочь, но против организованного соперника, который редко пропускает, этого будет недостаточно.

«Торпедо» находится в отличной форме: команда не проигрывает в семи последних матчах Первой лиги и в девяти матчах во всех турнирах, забивает в девяти последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская всего 0.40. Лучший бомбардир Александр Юшин забил два мяча в двух матчах и является постоянной угрозой для обороны хозяев. В очных встречах с «Арсеналом» «Торпедо» также имеет свой козырь – они не проигрывают в семи последних матчах против этого соперника и забивают в семи последних встречах. В прошлом туре москвичи сыграли вничью с «Шинником» (1:1), но это не нарушило их беспроигрышную серию. Учитывая, что «Арсенал» много пропускает и не может найти свою игру в обороне, «Торпедо» должно реализовать свои моменты и добиться победы.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Торпедо» имеет более надежную оборону, стабильную атаку и преимущество в текущей форме, тогда как «Арсенал» много пропускает и не может победить в последних матчах. Победа «Торпедо» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Арсенал» имеет преимущество в последних встречах, не проигрывая «Торпедо» в пяти из семи последних матчей, однако текущая форма «Торпедо» (девять матчей без поражений, 0.40 пропущенных) и кризис «Арсенала» (11 матчей с пропусками) указывают на то, что гости должны прервать эту тенденцию. Обе команды регулярно забивают в очных встречах, но защита гостей выглядит значительно надежнее.

Личные встречи
Побед - 3 (27%)
Ничьих - 5 (45%)
Побед - 3 (27%)
11
Забитых мячей
13
1
В среднем за матч
1.18
1:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1 : 3
05.04.2015
Торпедо
Самая крупная ничья
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Арсенал
2 : 2
11.10.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал
1 : 0
02.08.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Торпедо
1 : 1
12.04.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Арсенал
2 : 2
11.10.2025
Торпедо
Россия. Первая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 1
30.03.2025
Торпедо
Россия. Первая лига, 9 тур
Торпедо
2 : 2
09.09.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 28 тур
Торпедо
1 : 1
20.04.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 7 тур
Арсенал
1 : 1
28.08.2023
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1 : 3
05.04.2015
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Торпедо
0 : 1
03.11.2014
Арсенал
Россия. ФНЛ, 35 тур
Арсенал
1 : 0
30.04.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2 : 0
07.10.2013
Арсенал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
19
Никита Глушков
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
21
Артур Галоян
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
17
Илья Берковский
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
71
A. Efremov
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
9
Давид Давидян
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Торпедо
58
Данил Ладоха
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
U. Ajibona
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
3-1-2-3-1
42
Мелихов
45
Кармаев
24
Гоцук
4
Пенчиков
35
Енин
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
8
Шамкин
19
Глушков
11
Магомедов
4-1-3-2
25
Солдатенко
44
Корнюшин
4
Бородин
2
Бозов
99
Шевченко
5
Москвичев
33
Камара
17
Берковский
24
Погосов
79
Каштанов
21
Галоян
19
Глушков
44
Исаенко
44
Исаенко
19
Глушков
17
Горбунов
9
Давидян
9
Давидян
17
Горбунов
45
Кармаев
77
Плотников
77
Плотников
45
Кармаев
14
Брнович
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
14
Брнович
11
Магомедов
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
11
Магомедов
2
Бозов
90
Роганович
90
Роганович
2
Бозов
24
Погосов
8
8
24
Погосов
5
Москвичев
27
Орехов
27
Орехов
5
Москвичев
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
21
Галоян
10
Цыпченко
10
Цыпченко
21
Галоян
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
18
Михаил Цулая
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
71
A. Efremov
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
71
A. Efremov
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Александр Сторожук

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Торпедо» одержит победу над «Арсеналом», используя свою надежную оборону, стабильную атаку и преимущество в текущей форме, тогда как хозяева слишком много пропускают и находятся в кризисе. Ставка на победу гостей за 2.55 выглядит оправданной – «Торпедо» должно реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Арсеналом Тула» и «Торпедо» состоится 2 августа 2026 года в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч ТВ и МАТЧ! Планета.

«Арсенал Тула» – «Торпедо»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027

2.55
Победа «Торпедо»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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