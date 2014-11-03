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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Арсенал
Торпедо - Арсенал: обзор матча 03 ноября 2014
Торпедо
03.11.2014, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
48'
А. Малоян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Арсенал
Замена
С. Фомин
️️️️
В. Стеклов
76'
71'
Замена
В. Рыжков
️️️️
Л. Тесак
Замена
С. Давыдов
️️️️
А. Путило
70'
Замена
А. Пугин
️️️️
Р. Мирзов
66'
61'
Замена
А. Зотов
️️️️
С. Кузнецов
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Малоян
Пас отдал
А. Кутьин
46'
Замена
А. Малоян
️️️️
Д. Смирнов
30'
Пенальти не реализован!
Л. Тесак
Желтая карточка
В. Стеклов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Антон Путило
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ПЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-1-3-2
30
Жевнов
5
Франьич
44
Рыков
3
Кокошка
34
Кацалапов
16
Стеванович
14
Путило
20
Стеклов
9
Комбаров
10
Угу Виейра
27
Мирзов
3-4-2-1
1
Филимонов
14
Лозенков
23
Калешин
18
Сухарев
4
Васильев
18
Кашчелан
90
Лях
8
Тесак
10
Кузнецов
24
Смирнов
48
Кутьин
27
Мирзов
17
Пугин
17
Пугин
27
Мирзов
20
Стеклов
4
Фомин
4
Фомин
20
Стеклов
14
Путило
10
Давыдов
10
Давыдов
14
Путило
8
Тесак
28
Рыжков
28
Рыжков
8
Тесак
10
Кузнецов
21
Зотов
21
Зотов
10
Кузнецов
24
Смирнов
0
Малоян
0
Малоян
24
Смирнов
Остались в запасе
Торпедо
Арсенал
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Николай Савичев
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Торпедо - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая)
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