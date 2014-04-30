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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Торпедо
Арсенал - Торпедо: обзор матча 30 апреля 2014
Арсенал
30.04.2014, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
23'
В. Рыжков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Торпедо
90'
+2
Желтая карточка
А. Кацалапов
Замена
П. Сергеев
️️️️
В. Рыжков
87'
86'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
И. Шевченко
74'
Желтая карточка
Е. Тараканов
Замена
С. Маслов
️️️️
М. Лепский
74'
68'
Желтая карточка
И. Шевченко
Желтая карточка
М. Лепский
66'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Кутьин
62'
59'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Князев
46'
Замена
А. Салугин
️️️️
Т. Микуцкис
Замена
А. Лях
️️️️
Д. Смирнов
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Рыжков
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
0
Матия Дворнекович
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-1-4-2
1
Филимонов
18
Сухарев
23
Калешин
22
Ершов
18
Кашчелан
27
Игнатьев
28
Рыжков
24
Смирнов
77
Лепский
11
Базанов
48
Кутьин
3-2-3-1
14
Конюхов
15
Князев
5
Микуцкис
55
Тараканов
34
Кацалапов
4
Айдов
20
Стеклов
84
Власов
40
Кулешов
99
Шевченко
28
Рыжков
20
Сергеев
20
Сергеев
28
Рыжков
24
Смирнов
90
Лях
90
Лях
24
Смирнов
48
Кутьин
10
Кузнецов
10
Кузнецов
48
Кутьин
77
Лепский
14
Маслов
14
Маслов
77
Лепский
99
Шевченко
99
Новосельцев
99
Новосельцев
99
Шевченко
5
Микуцкис
77
Салугин
77
Салугин
5
Микуцкис
15
Князев
27
Мирзов
27
Мирзов
15
Князев
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Максим Кликин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
0
Матия Дворнекович
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Максим Кликин
ВР
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
0
Матия Дворнекович
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Арсенал - Торпедо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
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