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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Арсенал
Торпедо - Арсенал: обзор матча 09 сентября 2024
Торпедо
09.09.2024, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
35'
А. Корян
42'
А. Бердников (АГ)
8'
А. Попов
39'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Арсенал
84'
Замена
Г. Жилкин
️️️️
И. Гелоян
83'
Желтая карточка
И. Гелоян
72'
Желтая карточка
В. Левин
70'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
С. Ткачев
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Галкин
64'
Замена
А. Соколов
️️️️
А. Корян
64'
46'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Д. Липовой
46'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Цараев
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Бердников
42'
39'
ГОЛ! 1:2!
С. Ткачев
Желтая карточка
Е. Данилкин
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Корян
35'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
14
Малик Одейинка
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
53
Denis Grigoriev
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
15
Данилкин
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
77
Корян
90
Галкин
2
Манелов
38
Чупаев
3-1-2-3-1
36
Левашов
6
Печенкин
22
Семенчук
21
Бердников
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
18
Попов
22
Цараев
9
Липовой
14
Одейинка
77
Корян
18
Соколов
18
Соколов
77
Корян
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
Гелоян
28
Жилкин
28
Жилкин
Гелоян
22
Цараев
21
Раздорских
21
Раздорских
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Липовой
11
Ткачев
21
Шевченко
21
Шевченко
11
Ткачев
Остались в запасе
Торпедо
Арсенал
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
78
Даниил Мельников
ЦЗ
53
Denis Grigoriev
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
78
Даниил Мельников
ЦЗ
53
Denis Grigoriev
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Торпедо - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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