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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Торпедо
Арсенал - Торпедо: обзор матча 05 апреля 2015
Арсенал
05.04.2015, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Торпедо
50'
А. Малоян
43'
А. Пугин
61'
К. Комбаров
71'
А. Путило
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Торпедо
84'
Замена
А. Смарасон
️️️️
А. Путило
72'
Замена
К. Базелюк
️️️️
У. Виейра
71'
ГОЛ! 1:3!
А. Путило
Пас отдал
У. Виейра
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Зотов
69'
Желтая карточка
Ф. Костя
64'
61'
ГОЛ! 1:2!
К. Комбаров
Пас отдал
С. Зенев
60'
Замена
С. Зенев
️️️️
Р. Мирзов
56'
Желтая карточка
А. Кацалапов
ГОЛ! 1:1!
А. Малоян
50'
47'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
Замена
А. Лях
️️️️
В. Рыжков
46'
Замена
А. Малоян
️️️️
С. Маслов
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Пугин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Евгений Осипов
(К)
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Флорин Костя
ЛП
21
Александр Зотов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Антон Путило
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Алексей Пугин
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
4-2-3-1
82
Муха
8
Тесак
19
Осипов
23
Калешин
14
Хагуш
21
Зотов
18
Кашчелан
11
Костя
28
Рыжков
10
Кузнецов
14
Маслов
4-1-3-2
30
Жевнов
9
Комбаров
44
Рыков
5
Микуцкис
34
Кацалапов
16
Стеванович
17
Пугин
20
Стеклов
14
Путило
10
Угу Виейра
27
Мирзов
28
Рыжков
90
Лях
90
Лях
28
Рыжков
21
Зотов
24
Смирнов
24
Смирнов
21
Зотов
14
Маслов
0
Малоян
0
Малоян
14
Маслов
10
Угу Виейра
10
Базелюк
10
Базелюк
10
Угу Виейра
27
Мирзов
20
Зенев
20
Зенев
27
Мирзов
14
Путило
4
Смарасон
4
Смарасон
14
Путило
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
77
Максим Лепский
ПП
10
Владимир Корытько
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
77
Максим Лепский
ПП
10
Владимир Корытько
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Арсенал - Торпедо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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