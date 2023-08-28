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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Торпедо
Арсенал - Торпедо: обзор матча 28 августа 2023
Арсенал
28.08.2023, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
36'
И. Гелоян
56'
И. Манелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Торпедо
90'
Желтая карточка
М. Чурич
Желтая карточка
И. Быковский
83'
72'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Р. Юзепчук
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
С. Ткачев
71'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
А. Макаров
71'
69'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Д. Полоз
69'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Г. Гонгадзе
Желтая карточка
А. Макаров
66'
Замена
И. Быковский
️️️️
А. Попов
57'
56'
ГОЛ! 1:1!
И. Манелов
ГОЛ! 1:0!
И. Гелоян
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Арсенал
1
Дмитрий Герасимов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Торпедо
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Руслан Червяков
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
2-2-3-2-1
80
Кокарев
31
Большаков
24
Коротков
13
Кайнов
20
Померко
11
Ткачев
21
Макаров
88
Левин
10
Гелоян
18
Попов
20
Окоронкво
3-3-2-2
23
Бабурин
77
Юзепчук
4
Бородин
55
Шляков
35
Енин
97
Чурич
5
Москвичев
2
Манелов
7
Полоз
10
Рейна
10
Гонгадзе
18
Попов
94
Быковский
94
Быковский
18
Попов
21
Макаров
15
Мацукатов
15
Мацукатов
21
Макаров
11
Ткачев
50
Файзуллин
50
Файзуллин
11
Ткачев
77
Юзепчук
44
Самсонов
44
Самсонов
77
Юзепчук
10
Гонгадзе
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Гонгадзе
7
Полоз
10
Лебеденко
10
Лебеденко
7
Полоз
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
9
Карим Гираев
ЦФ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
17
Игорь Горбунов
ЛВ
15
Андрей Бондарь
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Руслан Червяков
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Пеп Клотет
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
15
Андрей Бондарь
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Руслан Червяков
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Пеп Клотет
Статистика матча Арсенал - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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