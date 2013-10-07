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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Арсенал
Торпедо - Арсенал: обзор матча 07 октября 2013
Торпедо
07.10.2013, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
88'
Т. Микуцкис
90'
М. Багаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Арсенал
Замена
Д. Савичев
️️️️
И. Шевченко
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Багаев
90'
ГОЛ! 1:0!
Т. Микуцкис
88'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
В. Стеклов
87'
74'
Замена
С. Маслов
️️️️
А. Кутьин
Замена
О. Власов
️️️️
Д. Бояринцев
69'
67'
Замена
Д. Шилов
️️️️
С. Игнатьев
55'
Желтая карточка
М. Лепский
46'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Э. Салкич
36'
Желтая карточка
А. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
3-2-3-1
14
Конюхов
4
Айдов
55
Тараканов
5
Микуцкис
34
Кацалапов
71
Багаев
20
Стеклов
40
Кулешов
7
Бояринцев
99
Шевченко
4-1-3-2
1
Филимонов
22
Ершов
71
Денисов
18
Сухарев
33
Салкич
90
Лях
77
Лепский
8
Макаренко
27
Игнатьев
99
Савин
48
Кутьин
99
Шевченко
95
Савичев
95
Савичев
99
Шевченко
7
Бояринцев
84
Власов
84
Власов
7
Бояринцев
20
Стеклов
9
Гаурачс
9
Гаурачс
20
Стеклов
27
Игнатьев
9
Шилов
9
Шилов
27
Игнатьев
33
Салкич
10
Кузнецов
10
Кузнецов
33
Салкич
48
Кутьин
14
Маслов
14
Маслов
48
Кутьин
Остались в запасе
Торпедо
Арсенал
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
20
Павел Сергеев
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Максим Кликин
ВР
18
Младен Кашчелан
ОП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Остались в запасе
20
Павел Сергеев
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Максим Кликин
ВР
18
Младен Кашчелан
ОП
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Торпедо - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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