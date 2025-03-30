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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Торпедо
Арсенал - Торпедо: обзор матча 30 марта 2025
Арсенал
30.03.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
87'
М. Чурич
Матч
Статистика
Личные встречи
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Коэффициенты
Протокол Арсенал - Торпедо
88'
Желтая карточка
М. Чурич
87'
ГОЛ! 0:1!
М. Чурич
87'
Замена
В. Галкин
️️️️
И. Манелов
82'
Желтая карточка
И. Манелов
73'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Й. Гузман
Замена
️️️️
Д. Липовой
65'
Замена
️️️️
У. Джуранович
65'
Желтая карточка
К. Большаков
54'
Желтая карточка
Д. Липовой
52'
46'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Р. Нетфуллин
Замена
️️️️
С. Ткачев
46'
41'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
40'
Замена
️️️️
А. Юшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
7
Александр Юшин
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
3-1-3-2-1
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
4
Пенчиков
59
Аванесян
11
Ткачев
14
Брнович
88
Левин
9
Липовой
18
Попов
11
Джуранович
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
10
Гузман
70
Червяков
7
Юшин
52
Нетфуллин
80
Хосонов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
10
Гузман
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Гузман
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Арсенал - Торпедо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
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