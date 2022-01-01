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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Астана
Состав
€ 10 млн
Астана - состав команды
Астана
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Астана Арена
Сайт:
http://fcastana.kz/
Тренер:
Григорий Бабаян
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
74
Сейсен Мухамеджан
Вра
27
€ 0.4 млн
93
Чондрич Йосип
Вра
33
€ 0.3 млн
99
Карпиков Данила
Вра
22
€ 0.025 млн
3
Калайца Бранимир
Защ
28
€ 0.9 млн
6
Касым Алибек
Защ
28
€ 0.75 млн
45
Миладинович Иван
Защ
32
€ 0.7 млн
5
Казуколовас Кипрас
Защ
25
€ 0.7 млн
2
Бартолец Карло
Защ
31
€ 0.6 млн
15
Бейсебеков Абзал
Защ
33
€ 0.2 млн
52
Timur Tokenov
Защ
-
8
Башич Иван
Пол
24
€ 1.5 млн
11
Вороговский Ян
Пол
30
€ 0.5 млн
21
Меркель Александер
Пол
34
€ 0.5 млн
14
Томасов Марин
Пол
39
€ 0.3 млн
9
Исламхан Бауржан
Пол
33
€ 0.25 млн
77
Шомко Дмитрий
Пол
36
€ 0.1 млн
28
Камара Усман
Нап
27
€ 1 млн
7
Караман Динмухамед
Нап
26
€ 0.4 млн
17
Марат Дамир
Нап
25
€ 0.3 млн
81
Каримов Рамазан
Нап
27
€ 0.25 млн
72
Басманов Станислав
Нап
25
€ 0.15 млн
11
Аханону Ннамди
Нап
24
€ 0.05 млн
29
Nikola Burić
Нап
-
57
Akhmetali Kaltanov
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 8
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