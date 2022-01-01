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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
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Астана - новости команды
Астана
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Астана Арена
Сайт:
http://fcastana.kz/
Тренер:
Григорий Бабаян
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Ордабасы» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Ордабасы» – «Астана»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
«Астана» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Астана» – «Елимай»: кто победит в матче 25-го тура Премьер-лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Атырау» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Атырау» – «Астана»: кто победит в матче 24-го тура Премьер-лиги 2026
29 августа
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Кызыл-Жар» – «Астана»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
15 августа
Трансляция
«Астана» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Астана» – «Окжетпес»: кто победит в матче 21 тура Премьер-лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Улытау» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Улытау» – «Астана»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026
1 августа
Трансляция
«Астана» – «Динамо» Тирана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026
16 июля
«Астана» – «Динамо Сити»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
15 июля
Трансляция
«Астана» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026
12 июля
«Астана» – «Актобе»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026
11 июля
«Актобе» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
Трансляция
«Астана» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026
14 июня
«Астана» – «Иртыш Павлодар»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
Трансляция
«Алтай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 мая 2026
27 мая
«Алтай» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.6
26 мая
Трансляция
«Астана» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026
22 мая
«Астана» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.67
21 мая
Трансляция
«Окжетпес» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
Трансляция
«Астана» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Каспий» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Трансляция
«Астана» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026
29 апреля
Трансляция
«Астана» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Астана» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.45
25 апреля
Трансляция
«Елимай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
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