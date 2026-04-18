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  • «Елимай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Елимай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 13:50
Елимай
18.04.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Астана
5' А. Жумаханов 27' Э. Плакка Фессу
1' М. Томасов 48' M. Abraev
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
99
Vladimir Stojkovic
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Арсен Аширбек
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
99
Алибек Касым
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
10
Марин Томасов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
8
Иван Башич
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Елимай
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Астана
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-5-1-1
99
4
Жумаханов
3
Габриэл
45
Миладинович
27
Березкин
23
Илич
14
18
Оразов
20
Аширбек
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
4-2-3-1
93
Чондрич
99
Касым
15
Бейсебеков
3
Калайца
2
Бартолец
10
Томасов
11
Вороговский
9
Исламхан
8
Башич
72
Басманов
47
14
2
Адамбаев
2
Адамбаев
14
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
23
Илич
17
Бахтияров
17
Бахтияров
23
Илич
47
22
22
47
72
Басманов
7
Караман
7
Караман
72
Басманов
9
Исламхан
81
Каримов
81
Каримов
9
Исламхан
Остались в запасе
Елимай
Астана
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Елимай - Астана
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Астаны», 6-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай»«Астана»

«Елимай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Елимай
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