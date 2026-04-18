18.04.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
3-5-1-1
99
4
Жумаханов
3
Габриэл
45
Миладинович
27
Березкин
23
Илич
14
18
Оразов
20
Аширбек
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
4-2-3-1
93
Чондрич
99
Касым
15
Бейсебеков
3
Калайца
2
Бартолец
10
Томасов
11
Вороговский
9
Исламхан
8
Башич
72
Басманов
47
14
2
Адамбаев
2
Адамбаев
14
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
23
Илич
17
Бахтияров
17
Бахтияров
23
Илич
47
22
22
47
72
Басманов
7
Караман
7
Караман
72
Басманов
9
Исламхан
81
Каримов
81
Каримов
9
Исламхан
Остались в запасе
Елимай
Астана
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Елимай - Астана
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Астаны», 6-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»