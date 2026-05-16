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  • «Окжетпес» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

«Окжетпес» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

16 мая, 13:50
Окжетпес
16.05.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Астана
45+3' Б. Лотоцкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
22
Мирослав Лобанцев
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Лео Ассунпсао
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
6
Жансултан Мухаметханов
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
23
Абинур Нурымбет
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Окжетпес
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Нургайни Бурибаев
ЦП
20
Мохаммед Енсебаев
ЦП
55
Nikita Mikhailov
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
7
Владимир Воменко
ЛФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
9
Бауржан Исламхан
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Лобанцев
63
Кузьмичев
5
Ассунпсао
3
Лотоцкий
77
Совпель
6
Мухаметханов
9
Бородин
91
Абдуманнонов
23
Нурымбет
47
Васильев
19
Омиртаев
4-2-2-2
93
Чондрич
6
Касым
3
Калайца
4
Ануаров
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
8
Башич
81
Каримов
47
6
Мухаметханов
8
Бурибаев
8
Бурибаев
6
Мухаметханов
Бурибаев
20
Енсебаев
20
Енсебаев
Бурибаев
91
Абдуманнонов
7
Воменко
7
Воменко
91
Абдуманнонов
19
Омиртаев
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
19
Омиртаев
81
Каримов
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
81
Каримов
4
Ануаров
9
Исламхан
9
Исламхан
4
Ануаров
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
47
20
Аханону
20
Аханону
47
Остались в запасе
Окжетпес
Астана
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
55
Nikita Mikhailov
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
55
Nikita Mikhailov
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Окжетпес - Астана
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Астаны», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес»«Астана»

«Окжетпес» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Окжетпес
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