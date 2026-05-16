16.05.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Окжетпес
Окжетпес
3-2-2-2-1
22
Лобанцев
63
Кузьмичев
5
Ассунпсао
3
Лотоцкий
77
Совпель
6
Мухаметханов
9
Бородин
91
Абдуманнонов
23
Нурымбет
47
Васильев
19
Омиртаев
4-2-2-2
93
Чондрич
6
Касым
3
Калайца
4
Ануаров
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
8
Башич
81
Каримов
47
6
Мухаметханов
8
Бурибаев
8
Бурибаев
6
Мухаметханов
Бурибаев
20
Енсебаев
20
Енсебаев
Бурибаев
91
Абдуманнонов
7
Воменко
7
Воменко
91
Абдуманнонов
19
Омиртаев
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
19
Омиртаев
81
Каримов
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
81
Каримов
4
Ануаров
9
Исламхан
9
Исламхан
4
Ануаров
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
47
20
Аханону
20
Аханону
47
Остались в запасе
Окжетпес
Астана
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
55
Nikita Mikhailov
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
55
Nikita Mikhailov
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Окжетпес - Астана
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Астаны», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»