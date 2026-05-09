Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Кызыл-Жара», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Кызыл-Жара»