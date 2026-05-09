Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Астана» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Астана» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 15:50
Астана
09.05.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
54' Я. Вороговский 58' К. Бартолец
47' Ю. Перцух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
10
Марин Томасов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
8
Иван Башич
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кызыл-Жар
1
Думитру Челядник
ВР
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
7
Оноре Гомис
ПВ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
9
Бауржан Исламхан
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
17
M. Eleukin
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-2-2-2
93
Чондрич
3
Калайца
15
Бейсебеков
2
Бартолец
4
Ануаров
10
Томасов
11
Вороговский
8
Башич
7
Караман
81
Каримов
47
3-3-2-2
1
Челядник
71
Соколенко
4
Сламбеков
26
Керимжанов
8
Макаренко
15
Крайсник
88
Перцух
7
Гомис
9
Адиль
11
Черединов
99
Бойгре
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
47
72
Басманов
72
Басманов
47
11
Черединов
25
Галабов
25
Галабов
11
Черединов
88
Перцух
10
Бьярталид
10
Бьярталид
88
Перцух
Галабов
28
Чирков
28
Чирков
Галабов
9
Адиль
7
Мульдинов
7
Мульдинов
9
Адиль
8
Макаренко
13
Баокен
13
Баокен
8
Макаренко
Остались в запасе
Астана
Кызыл-Жар
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
17
M. Eleukin
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
17
M. Eleukin
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Астана - Кызыл-Жар
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Кызыл-Жара», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Кызыл-Жара»

«Астана» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Астана
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
9
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
5
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+