09.05.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-2-2
93
Чондрич
3
Калайца
15
Бейсебеков
2
Бартолец
4
Ануаров
10
Томасов
11
Вороговский
8
Башич
7
Караман
81
Каримов
47
3-3-2-2
1
Челядник
71
Соколенко
4
Сламбеков
26
Керимжанов
8
Макаренко
15
Крайсник
88
Перцух
7
Гомис
9
Адиль
11
Черединов
99
Бойгре
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
47
72
Басманов
72
Басманов
47
11
Черединов
25
Галабов
25
Галабов
11
Черединов
88
Перцух
10
Бьярталид
10
Бьярталид
88
Перцух
Галабов
28
Чирков
28
Чирков
Галабов
9
Адиль
7
Мульдинов
7
Мульдинов
9
Адиль
8
Макаренко
13
Баокен
13
Баокен
8
Макаренко
Остались в запасе
Астана
Кызыл-Жар
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
17
M. Eleukin
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
17
M. Eleukin
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Астана - Кызыл-Жар
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Кызыл-Жара», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Кызыл-Жара»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»