Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Алтай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 мая 2026

«Алтай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 мая 2026

27 мая, 12:50
Алтай
27.05.2026, среда, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Астана
67' Д. Шмидт
50' Р. Каримов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
32
Иван Коновалов
ВР
88
Сергей Иванов
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
23
Досжан Кенжегулов
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
21
Никола Ямбор
ОП
11
Ибрагим Дадаев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
77
Сэйф Попов
ПВ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
47
Maksat Abraev
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Алтай
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
17
Zhannur Kukeyev
ЦЗ
2
T. Redzhepov
ЦЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
46
Артем Тетерин
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
3-3-1-2-1
32
Коновалов
4
Мицевич
23
Кенжегулов
3
Одеойибо
88
Иванов
21
Ямбор
15
Шмидт
11
Дадаев
18
Назымханов
77
Попов
99
Стоисавлевич
3-2-3-2
93
Чондрич
3
Калайца
6
Касым
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
9
Исламхан
13
Жаксылык
47
81
Каримов
11
Дадаев
9
Горшунов
9
Горшунов
11
Дадаев
21
Ямбор
17
17
21
Ямбор
77
Попов
2
2
77
Попов
18
Назымханов
22
22
18
Назымханов
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
13
Жаксылык
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
13
Жаксылык
47
22
22
47
Остались в запасе
Алтай
Астана
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
46
Артем Тетерин
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
46
Артем Тетерин
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Алтай - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Алтай» против «Астаны», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алтай»«Астана»

«Алтай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Алтай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
2
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
1
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
2
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
14
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+