27.05.2026, среда, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Алтай
Алтай
3-3-1-2-1
32
Коновалов
4
Мицевич
23
Кенжегулов
3
Одеойибо
88
Иванов
21
Ямбор
15
Шмидт
11
Дадаев
18
Назымханов
77
Попов
99
Стоисавлевич
3-2-3-2
93
Чондрич
3
Калайца
6
Касым
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
9
Исламхан
13
Жаксылык
47
81
Каримов
11
Дадаев
9
Горшунов
9
Горшунов
11
Дадаев
21
Ямбор
17
17
21
Ямбор
77
Попов
2
2
77
Попов
18
Назымханов
22
22
18
Назымханов
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
13
Жаксылык
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
13
Жаксылык
47
22
22
47
Остались в запасе
Алтай
Астана
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
46
Артем Тетерин
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
46
Артем Тетерин
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Алтай - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Алтай» против «Астаны», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алтай» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»