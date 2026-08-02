02.08.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Улытау
Улытау
4-3-1-2
1
Непогодов
2
Кармона
25
12
28
Бугулов
18
Буньон
8
Вачиберадзе
14
7
Киси
45
Зульфикаров
90
Мартин
2-2-3-3
74
Сейсен
5
Казуколовас
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
8
Башич
77
Шомко
81
Каримов
72
Басманов
9
Исламхан
69
Мауленов
69
Мауленов
7
Киси
10
Таубай
10
Таубай
7
Киси
14
9
9
14
45
Зульфикаров
22
Черняк
22
Черняк
45
Зульфикаров
18
Буньон
21
21
18
Буньон
72
Басманов
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
72
Басманов
10
Томасов
21
Меркель
21
Меркель
10
Томасов
9
Исламхан
47
47
9
Исламхан
81
Каримов
29
29
81
Каримов
Остались в запасе
Улытау
Астана
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
13
Aslan Akhmedov
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
93
Йосип Чондрич
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
17
Дамир Марат
ПВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
13
Aslan Akhmedov
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
17
Дамир Марат
ПВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Улытау - Астана
3
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Астаны», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»