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Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Астаны», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Астана»