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  • «Улытау» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Улытау» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 14:50
Улытау
02.08.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Астана
11' М. Томасов 90+1' М. Томасов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
18
Артур Буньон
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
14
Hiroki Harada
ЦП
7
Котаро Киси
ЛВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
90
Дэвид Мартин
РФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
8
Иван Башич
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Улытау
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
10
Абзал Таубай
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
29
Nikola Burić
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
4-3-1-2
1
Непогодов
2
Кармона
25
12
28
Бугулов
18
Буньон
8
Вачиберадзе
14
7
Киси
45
Зульфикаров
90
Мартин
2-2-3-3
74
Сейсен
5
Казуколовас
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
8
Башич
77
Шомко
81
Каримов
72
Басманов
9
Исламхан
69
Мауленов
69
Мауленов
7
Киси
10
Таубай
10
Таубай
7
Киси
14
9
9
14
45
Зульфикаров
22
Черняк
22
Черняк
45
Зульфикаров
18
Буньон
21
21
18
Буньон
72
Басманов
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
72
Басманов
10
Томасов
21
Меркель
21
Меркель
10
Томасов
9
Исламхан
47
47
9
Исламхан
81
Каримов
29
29
81
Каримов
Остались в запасе
Улытау
Астана
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
13
Aslan Akhmedov
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
93
Йосип Чондрич
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
17
Дамир Марат
ПВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
13
Aslan Akhmedov
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
17
Дамир Марат
ПВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Улытау - Астана
3
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Астаны», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау»«Астана»

«Улытау» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Улытау
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