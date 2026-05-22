22.05.2026, пятница, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
3-2-3-2
93
Чондрич
2
Бартолец
3
Калайца
6
Касым
11
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
9
Исламхан
7
Караман
81
Каримов
47
4-3-1-2
1
Непогодов
66
Маликайдар
28
Бугулов
25
4
Кейлер
18
Буньон
14
10
Таубай
7
Киси
90
Мартин
11
Смит
7
Караман
5
Казуколовас
5
Казуколовас
7
Караман
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
47
22
22
47
14
9
9
14
10
Таубай
9
Абылайхан
9
Абылайхан
10
Таубай
18
Буньон
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
18
Буньон
Остались в запасе
Астана
Улытау
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
20
E. Kospayev
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
19
A. Mukanbetzhanov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
20
E. Kospayev
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
19
A. Mukanbetzhanov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Статистика матча Астана - Улытау
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Улытау», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Улытау»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»