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  • «Астана» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026

«Астана» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026

22 мая, 13:50
Астана
22.05.2026, пятница, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Улытау
23' Р. Каримов 49' С. Басманов 87' Б. Калайца
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
66
Саги Маликайдар
ПЗ
7
Котаро Киси
ЛВ
18
Артур Буньон
ЦП
14
Hiroki Harada
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
90
Дэвид Мартин
РФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Улытау
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
9
Rinat Serikkul
ЦП
20
E. Kospayev
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
19
A. Mukanbetzhanov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
3-2-3-2
93
Чондрич
2
Бартолец
3
Калайца
6
Касым
11
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
9
Исламхан
7
Караман
81
Каримов
47
4-3-1-2
1
Непогодов
66
Маликайдар
28
Бугулов
25
4
Кейлер
18
Буньон
14
10
Таубай
7
Киси
90
Мартин
11
Смит
7
Караман
5
Казуколовас
5
Казуколовас
7
Караман
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
47
22
22
47
14
9
9
14
10
Таубай
9
Абылайхан
9
Абылайхан
10
Таубай
18
Буньон
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
18
Буньон
Остались в запасе
Астана
Улытау
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
20
E. Kospayev
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
19
A. Mukanbetzhanov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
20
E. Kospayev
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
19
A. Mukanbetzhanov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Статистика матча Астана - Улытау
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Улытау», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана»«Улытау»

«Астана» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Улытау Астана
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