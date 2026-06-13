14 июня 2026 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Астана» и «Иртыш Павлодар».

«Астана»

Столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице (19 очков после 12 туров). Команда традиционно сильна на своeм поле: не проигрывает в десяти из двенадцати последних домашних матчей. В атаке астанчане действуют средне – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает 0.80 в среднем, хотя клуб пропускает в десяти из двенадцати последних матчей. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Алтаем» (1:1). Хозяева будут стремиться взять три очка и упрочить свои позиции в верхней части таблицы.

«Иртыш Павлодар»

Павлодарский клуб располагается на 13-м месте (9 очков). Команда находится в кризисной форме: три последних матча завершились вничью, при этом клуб пропускает в восьми последних встречах. В атаке гости действуют скромно – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах), хотя забивают в трeх последних матчах. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Улытау» (1:1). Гости умеют забивать, но их защита остаeтся ненадeжной.

Факты о командах

«Астана»

5-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Иван Башич (3)

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено

Не проигрывают дома в 10 из 12 матчей

Пропускают в 10 из 12 матчей

«Иртыш Павлодар»

13-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Жан По (3)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено

3 ничьи подряд

Забивают в 3 последних матчах

Пропускают в 9 последних матчах

Прогноз на матч «Астана» – «Иртыш Павлодар»

«Астана» является явным фаворитом благодаря высокому месту в таблице и сильной домашней форме. «Иртыш Павлодар» не побеждает уже несколько матчей и регулярно пропускает. Хозяева должны побеждать, и с высокой вероятностью сделают это с сухим счeтом. Гости, несмотря на умение забивать, вряд ли смогут пробить оборону астанчан на их поле. Ставка на тотал меньше 2.5 также выглядит обоснованной, учитывая скромную результативность обеих команд.

Рекомендованные ставки