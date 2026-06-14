Статистика матча Астана - Иртыш
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Иртыша», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Иртыш»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»