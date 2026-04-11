Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Астана» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Астана» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 16:50
Астана
11.04.2026, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ордабасы
90+5' Я. Вороговский
77' Ж. Амир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
99
Алибек Касым
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
47
Maksat Abraev
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
77
Давид Абагна
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
45
Димитар Митков
ЦФ
9
Эвертон Мораес
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Астана
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
Ордабасы
13
Кажимукан Толепберген
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
27
Нурдаулет Серик
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
3-2-3-2
74
Сейсен
4
Ануаров
99
Касым
15
Бейсебеков
11
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
8
Башич
7
Караман
47
81
Каримов
4-3-3
1
Шайзада
55
Аманович
3
Килама
25
Малый
5
Антич
22
Астанов
77
Абагна
11
Вакулко
19
Натель
9
Мораес
45
Митков
4
Ануаров
22
22
4
Ануаров
72
Басманов
2
Бартолец
2
Бартолец
72
Басманов
47
9
Исламхан
9
Исламхан
47
19
Натель
15
Амир
15
Амир
19
Натель
77
Абагна
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
77
Абагна
55
Аманович
23
Халматов
23
Халматов
55
Аманович
9
Мораес
9
Наумец
9
Наумец
9
Мораес
45
Митков
20
Токтыбай
20
Токтыбай
45
Митков
Остались в запасе
Астана
Ордабасы
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
13
Кажимукан Толепберген
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
27
Нурдаулет Серик
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
27
Нурдаулет Серик
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Астана - Ордабасы
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Ордабасы», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Ордабасы»

«Астана» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Астана
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+