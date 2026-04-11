11.04.2026, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
3-2-3-2
74
Сейсен
4
Ануаров
99
Касым
15
Бейсебеков
11
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
8
Башич
7
Караман
47
81
Каримов
4-3-3
1
Шайзада
55
Аманович
3
Килама
25
Малый
5
Антич
22
Астанов
77
Абагна
11
Вакулко
19
Натель
9
Мораес
45
Митков
4
Ануаров
22
22
4
Ануаров
72
Басманов
2
Бартолец
2
Бартолец
72
Басманов
47
9
Исламхан
9
Исламхан
47
19
Натель
15
Амир
15
Амир
19
Натель
77
Абагна
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
77
Абагна
55
Аманович
23
Халматов
23
Халматов
55
Аманович
9
Мораес
9
Наумец
9
Наумец
9
Мораес
45
Митков
20
Токтыбай
20
Токтыбай
45
Митков
Остались в запасе
Астана
Ордабасы
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
13
Кажимукан Толепберген
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
27
Нурдаулет Серик
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
27
Нурдаулет Серик
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Астана - Ордабасы
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Ордабасы», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Ордабасы»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»