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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
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Астана - результаты матчей
Астана
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Астана Арена
Сайт:
http://fcastana.kz/
Тренер:
Григорий Бабаян
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Казахстан. Финальный раунд. 2014
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Казахстан. Премьер-Лига. 2014
Казахстан. Финальный раунд. 2013
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Казахстан. Премьер-лига. 2013
Суперкубок Казахстана. 2013
Казахстан. Премьер-Лига. 2012
12.09 | 17:00
Ордабасы
1 : 0
Астана
06.09 | 16:00
Астана
4 : 0
Елимай
30.08 | 18:00
Атырау
2 : 3
Астана
16.08 | 17:00
Кызыл-Жар
1 : 1
Астана
09.08 | 16:00
Астана
2 : 1
Окжетпес
02.08 | 16:00
Улытау
0 : 2
Астана
26.07 | 17:00
Астана
4 : 1
Алтай
12.07 | 17:00
Астана
3 : 2
Актобе
03.07 | 17:00
Астана
1 : 0
Женис
28.06 | 17:00
Женис
2 : 2
Астана
21.06 | 18:00
Актобе
2 : 0
Астана
14.06 | 17:00
Астана
2 : 0
Иртыш
27.05 | 14:00
Алтай
1 : 1
Астана
22.05 | 15:00
Астана
3 : 0
Улытау
16.05 | 15:00
Окжетпес
1 : 0
Астана
09.05 | 17:00
Астана
2 : 1
Кызыл-Жар
03.05 | 17:00
Каспий
1 : 0
Астана
26.04 | 18:00
Астана
2 : 1
Атырау
18.04 | 15:00
Елимай
2 : 2
Астана
11.04 | 18:00
Астана
1 : 1
Ордабасы
05.04 | 16:00
Кайрат
4 : 0
Астана
20.03 | 17:00
Астана
2 : 0
Тобол
16.03 | 17:00
Кайсар
0 : 0
Астана
08.03 | 16:00
Астана
4 : 1
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