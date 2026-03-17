«Барселона» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 1.55

17 марта 2026 8:27
Барселона - Ньюкасл
18 мар. 2026, среда 20:45 | Лига чемпионов, 1/8 финала
18 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ньюкасл». Это противостояние испанского гранда, находящегося в отличной форме, и английской команды-сенсации, которая показывает яркую игру в еврокубках. Хозяева имеют небольшое преимущество после гостевой ничьей (1:1).

«Барселона»

Каталонцы находятся в отличной форме, не проигрывая в 4 последних матчах Лиги чемпионов и в 6 последних во всех турнирах. Команда демонстрирует разрушительную атаку: 2.80 гола в среднем за последние 5 игр (14 забитых мячей) и забивает в 7 последних матчах. Оборона «Барселоны» надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Важный фактор – хозяева забивают «Ньюкаслу» в 4 последних очных встречах.

«Ньюкасл»

«Сороки» показывают яркую игру в Лиге чемпионов, не проигрывая в 6 последних матчах турнира и забивая в 6 подряд. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – пропуски в 4 последних матчах ЛЧ и 1.60 пропуска в среднем. Важный фактор – «Ньюкасл» забивает в 14 последних матчах, но пропускает в 14 из 16 последних.

Прогноз на матч «Барселона» – «Ньюкасл»

«Барселона» будет играть первым номером, используя мощную атаку и поддержку трибун. «Ньюкасл» постарается сыграть вторым номером, рассчитывая на контратаки. Учитывая, что хозяева находятся в отличной форме и имеют класс выше, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Барселоны» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.55.
  • Обе забьют – ДА

Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Ньюкасл Барселона
