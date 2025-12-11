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  • «Фрайбург» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Фрайбург» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 21:50
Фрайбург
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
1 : 0
Завершен
Зальцбург
50' Ф. Линхарт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Зальцбург
1
Александер Шлагер
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
23
Жоан Гаду
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
18
Мадс Бидструп
(К) ЦП
7
Клемент Бишофф
ЦП
20
Эдмунд Байду
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Зальцбург
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
38
Валентин Зульцбахер
ЦП
25
Oliver Lukić
ЦП
27
Керим Алайбегович
ЛВ
43
Энрике Агилар
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-2-3-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
15
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
9
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
9
Адаму
4-1-2-1-2
1
Шлагер
22
Ляйнер
23
Гаду
14
Расмуссен
3
Терзич
5
Диабате
18
Бидструп
7
Бишофф
20
Байду
11
Вертессен
20
Ратков
15
Линхарт
5
Юнг
5
Юнг
15
Линхарт
29
Треу
17
Кюблер
17
Кюблер
29
Треу
9
Манзамби
6
Остерхаге
6
Остерхаге
9
Манзамби
9
Адаму
31
Матанович
31
Матанович
9
Адаму
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
7
Бишофф
37
Труммер
37
Труммер
7
Бишофф
5
Диабате
49
Йео
49
Йео
5
Диабате
11
Вертессен
27
Алайбегович
27
Алайбегович
11
Вертессен
20
Байду
19
Конате
19
Конате
20
Байду
22
Ляйнер
9
Онисиво
9
Онисиво
22
Ляйнер
Остались в запасе
Фрайбург
Зальцбург
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
38
Валентин Зульцбахер
ЦП
25
Oliver Lukić
ЦП
43
Энрике Агилар
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Остались в запасе
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
38
Валентин Зульцбахер
ЦП
25
Oliver Lukić
ЦП
43
Энрике Агилар
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Фрайбург - Зальцбург
2
1
1
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
11
Офсайды
0
2
Количество передач
534
376
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
2.61
0.43
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Зальцбурга», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Зальцбург»

«Фрайбург» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Зальцбург Фрайбург
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