Статистика матча Зальцбург - Мьеллбю
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
5
10
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Зальцбург» против «Мьеллбю», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»