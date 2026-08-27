Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Зальцбург» против «Мьеллбю», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Мьеллбю»