Матч плей-офф Лиги Европы между шведским «Мьелльбю» и австрийским «Зальцбургом» пройдет 20 августа в Хальмстаде на стадионе «Страндваллен». Хозяева подходят к решающему противостоянию после неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов, где они уступили «Словану Братислава», тогда как гости, напротив, уверенно прошли «Пафос» (1-0 и 3-3) и демонстрируют впечатляющую беспроигрышную серию из семи матчей. Разница в классе между командами ощутима, но домашняя поддержка может помочь шведам навязать борьбу. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – скандинавский андердог или австрийский гранд, который нацелен на продолжение своей победной серии?

Кто победит в матче

В пользу «Мьелльбю» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в среднем 1,00 гола за последние пять игр. В предыдущем раунде шведы сумели забить «Словану Братислава» на своем поле (1-2), а в чемпионате Швеции одержали волевую победу над «Сириусом» (4-3). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В квалификации Лиги чемпионов «Мьелльбю» уступил как на выезде, так и дома, что свидетельствует о проблемах с игрой против более классных соперников. При такой ненадежной обороне удержать победу над «Зальцбургом» будет крайне сложно, даже несмотря на родные стены.

«Зальцбург» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Австрийский клуб не проигрывает в семи последних матчах, забивает в 14 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола и пропускает всего 0,80 гола. В Лиге Европы команда уверенно прошла «Пафос» (1-0 дома и 3-3 на выезде), а в чемпионате Австрии стартовала с двух побед и ничьей. В атаке «Зальцбург» стабилен, а его защита выглядит надежной, что делает его абсолютным фаворитом. В очных встречах команды ранее не пересекались, но текущая форма и класс австрийского клуба говорят сами за себя.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Зальцбурга». Гости имеют более высокий уровень, длительную голевую серию и надежную защиту, тогда как хозяева уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Ожидается, что «Зальцбург» добьется победы с комфортным преимуществом, хотя «Мьелльбю» может забить на своем поле.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Зальцбурга» впечатляет – семь матчей без поражений и 14 матчей с голами, тогда как «Мьелльбю» неудачно выступил в квалификации Лиги чемпионов и имеет проблемы в обороне. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, австрийский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 0 Забитых мячей 4 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Зальцбург 3 : 0 Мьеллбю Лига Европы, 4 раунд Зальцбург 3 : 0 Мьеллбю Лига Европы, 4 раунд Мьеллбю 0 : 1 Зальцбург

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зальцбурга». Австрийский клуб находится в отличной форме (семь матчей без поражений, 14 матчей с голами), имеет надежную защиту и высокую результативность, тогда как хозяева уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Зальцбург» продолжит свою победную серию и добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа «Зальцбурга» с коэффициентом 1,81.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Мьелльбю» и «Зальцбургом» состоится 20 августа 2026 года в Хальмстаде на стадионе «Страндваллен» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.