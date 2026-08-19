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«Мьелльбю» – «Зальцбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 9:46
Мьеллбю - Зальцбург
20 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига Европы, 4 раунд
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1.81
Победа «Зальцбурга»
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Матч плей-офф Лиги Европы между шведским «Мьелльбю» и австрийским «Зальцбургом» пройдет 20 августа в Хальмстаде на стадионе «Страндваллен». Хозяева подходят к решающему противостоянию после неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов, где они уступили «Словану Братислава», тогда как гости, напротив, уверенно прошли «Пафос» (1-0 и 3-3) и демонстрируют впечатляющую беспроигрышную серию из семи матчей. Разница в классе между командами ощутима, но домашняя поддержка может помочь шведам навязать борьбу. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – скандинавский андердог или австрийский гранд, который нацелен на продолжение своей победной серии?

Кто победит в матче

В пользу «Мьелльбю» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в среднем 1,00 гола за последние пять игр. В предыдущем раунде шведы сумели забить «Словану Братислава» на своем поле (1-2), а в чемпионате Швеции одержали волевую победу над «Сириусом» (4-3). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В квалификации Лиги чемпионов «Мьелльбю» уступил как на выезде, так и дома, что свидетельствует о проблемах с игрой против более классных соперников. При такой ненадежной обороне удержать победу над «Зальцбургом» будет крайне сложно, даже несмотря на родные стены.

«Зальцбург» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Австрийский клуб не проигрывает в семи последних матчах, забивает в 14 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола и пропускает всего 0,80 гола. В Лиге Европы команда уверенно прошла «Пафос» (1-0 дома и 3-3 на выезде), а в чемпионате Австрии стартовала с двух побед и ничьей. В атаке «Зальцбург» стабилен, а его защита выглядит надежной, что делает его абсолютным фаворитом. В очных встречах команды ранее не пересекались, но текущая форма и класс австрийского клуба говорят сами за себя.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Зальцбурга». Гости имеют более высокий уровень, длительную голевую серию и надежную защиту, тогда как хозяева уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Ожидается, что «Зальцбург» добьется победы с комфортным преимуществом, хотя «Мьелльбю» может забить на своем поле.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Зальцбурга» впечатляет – семь матчей без поражений и 14 матчей с голами, тогда как «Мьелльбю» неудачно выступил в квалификации Лиги чемпионов и имеет проблемы в обороне. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, австрийский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Зальцбург
3 : 0
27.08.2026
Мьеллбю
Лига Европы, 4 раунд
Зальцбург
3 : 0
27.08.2026
Мьеллбю
Лига Европы, 4 раунд
Мьеллбю
0 : 1
20.08.2026
Зальцбург

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
13
Робин Валлиндер
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Abdullah Iqbal
ЦЗ
25
Max Nielsen
ЦЗ
33
Tony Miettinen
ЦЗ
22
Йеспер Густавссон
ОП
29
Olle Lindberg
ЦП
10
Йеппе Кьяер
АП
23
Аки Самуэльсен
ЛФ
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
7
Viktor Gustafson
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Зальцбург
52
Кристиан Завешицки
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
47
Valentin Zabransky
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
15
Bartosz Mazurek
ЦП
32
Abubakr Barry
ЦП
20
Эдмунд Байду
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
Мьеллбю
30
Melker Ahlstrand
ВР
35
Alexander Lundin
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
2
Лудвиг Сванберг
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
39
Romeo Leandersson
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
15
B. Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Villum Dalsgaard
ЦФ
Зальцбург
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
41
Nikola Sarcevic
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
28
Filip Matijašević
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
8
Сота Китано
АП
6
Мауриц Кьергор
АП
33
Aboubacar Camara
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Валлиндер
24
Петтерссон
25
33
5
22
Густавссон
29
10
Кьяер
23
Самуэльсен
7
18
Бергстрем
2-4-1-3
52
Завешицки
44
Бома
47
31
Шмид
15
32
18
Ферачниг
20
Байду
23
Редзич
11
Вертессен
9
Табакович
7
6
Энггор
6
Энггор
7
10
Кьяер
27
27
10
Кьяер
23
Самуэльсен
26
26
23
Самуэльсен
14
14
20
Байду
7
Тохумджу
7
Тохумджу
20
Байду
9
Табакович
8
Китано
8
Китано
9
Табакович
15
6
Кьергор
6
Кьергор
15
11
Вертессен
19
Конате
19
Конате
11
Вертессен
Остались в запасе
Мьеллбю
Зальцбург
30
Melker Ahlstrand
ВР
35
Alexander Lundin
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
2
Лудвиг Сванберг
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
39
Romeo Leandersson
ЦП
15
B. Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Villum Dalsgaard
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
41
Nikola Sarcevic
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
28
Filip Matijašević
ЦП
33
Aboubacar Camara
ЦФ
Остались в запасе
30
Melker Ahlstrand
ВР
35
Alexander Lundin
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
2
Лудвиг Сванберг
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
39
Romeo Leandersson
ЦП
15
B. Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Villum Dalsgaard
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
41
Nikola Sarcevic
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
28
Filip Matijašević
ЦП
33
Aboubacar Camara
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зальцбурга». Австрийский клуб находится в отличной форме (семь матчей без поражений, 14 матчей с голами), имеет надежную защиту и высокую результативность, тогда как хозяева уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Зальцбург» продолжит свою победную серию и добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа «Зальцбурга» с коэффициентом 1,81.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Мьелльбю» и «Зальцбургом» состоится 20 августа 2026 года в Хальмстаде на стадионе «Страндваллен» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Мьелльбю» – «Зальцбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

1.81
Победа «Зальцбурга»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы Зальцбург Мьеллбю
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