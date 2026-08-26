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«Зальцбург» – «Мьелльбю»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 9:29
Зальцбург - Мьеллбю
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Зальцбурга» с форой (-1.5)
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и шведским «Мьелльбю» пройдет 27 августа 2026 года в Зальцбурге на «Зальцбург Арене». В первом матче хозяева одержали минимальную победу на выезде со счeтом 1:0 и теперь имеют комфортное преимущество перед ответной игрой. «Зальцбург» подходит к матчу на фоне восьмиматчевой беспроигрышной серии и стабильной атаки – они забивают в пятнадцати последних встречах. «Мьелльбю», напротив, испытывает серьeзные трудности на выезде в еврокубках, не выиграв в семи последних гостевых матчах Лиги Европы. Сможет ли шведский клуб преподнести сенсацию и отыграть дефицит в один мяч, или «Зальцбург» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Зальцбург» является безоговорочным фаворитом благодаря своей отличной форме и преимуществу после первого матча. Австрийцы не проигрывают в восьми последних матчах, а их атака забивает в пятнадцати последних встречах подряд. В среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола и пропускают всего 0,80, что говорит о сбалансированной игре. В первом матче «Зальцбург» сумел победить на выезде, не пропустив ни одного мяча, и теперь дома они будут ещe опаснее. В стартовых турах чемпионата Австрии команда разгромила «Тироль» (3:0) и сыграла вничью с «Вольфсбергом» (1:1), а в квалификации Лиги Европы прошла «Пафос» (1:0, 3:3). Домашняя поддержка и класс игроков делают «Зальцбург» явным претендентом на победу.

«Мьелльбю» подходит к ответной игре с неудачной выездной историей в еврокубках – семь матчей без побед в гостях в Лиге Европы. В атаке шведы забивают в среднем 1,00 гола за последние пять игр, но их оборона пропускает 1,80 мяча за тот же период, что является серьeзной проблемой. В первом матче «Мьелльбю» не сумел забить «Зальцбургу» на своeм поле и теперь вынужден отыгрываться в гостях. В чемпионате Швеции команда нестабильна: победа над «Сириусом» (4:3) чередуется с поражениями от «Эльфсборга» (0:1) и вылетом из Лиги чемпионов от «Слована» (0:2). Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную выездную серию на поле столь уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Зальцбург» имеет подавляющее преимущество в форме, классе и преимуществе после первого матча. «Мьелльбю» не выигрывает на выезде в еврокубках уже семь матчей и регулярно пропускает, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Зальцбург» одержал победу со счeтом 1:0 на выезде. Текущая форма «Зальцбурга» – восемь матчей без поражений, тогда как «Мьелльбю» не может выиграть в семи последних гостевых матчах Лиги Европы. Разница в классе и домашний фактор создают серьeзный дисбаланс в пользу австрийского клуба, который должен уверенно пройти в групповой этап.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Зальцбург
3 : 0
27.08.2026
Мьеллбю
Лига Европы, 4 раунд
Зальцбург
3 : 0
27.08.2026
Мьеллбю
Лига Европы, 4 раунд
Мьеллбю
0 : 1
20.08.2026
Зальцбург

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зальцбурга» с разницей как минимум в два мяча. Восьмиматчевая беспроигрышная серия хозяев, их стабильная атака и слабая выездная форма «Мьелльбю» в еврокубках не оставляют сомнений в исходе. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Зальцбурга» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Мьелльбю» состоится 27 августа 2026 года в Зальцбурге на «Зальцбург Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Зальцбург» – «Мьелльбю»: смотреть онлайн.

1.70
Победа «Зальцбурга» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Мьеллбю Зальцбург
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