  • Главная
  • Новости
  «Астон Вилла» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Астон Вилла» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:27
Астон Вилла
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Идет второй тайм 47‘
Зальцбург
33' К. Конате
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
(К) ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
53
George Hemmings
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Зальцбург
1
Александер Шлагер
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
23
Жоан Гаду
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
18
Мадс Бидструп
(К) ЦП
8
Сота Китано
АП
27
Керим Алайбегович
ЛВ
20
Эдмунд Байду
ПВ
19
Карим Конате
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Астон Вилла
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
20
Jamaldeen Jimoh
ЦП
51
Кадан Янг
ЛВ
27
Морган Роджерс
ЛВ
Зальцбург
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
2
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
25
Oliver Lukić
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
7
Клемент Бишофф
ЛФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Мартинес
12
Динь
5
Мингс
3
Линделеф
24
Онана
26
Богарде
53
9
Эллиот
19
Санчо
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-1-1-3-1
1
Шлагер
37
Труммер
44
Шустер
23
Гаду
13
Кретциг
5
Диабате
18
Бидструп
20
Байду
8
Китано
27
Алайбегович
19
Конате
53
2
Кэш
2
Кэш
53
11
Уоткинс
27
Роджерс
27
Роджерс
11
Уоткинс
19
Конате
49
Йео
49
Йео
19
Конате
Остались в запасе
Астон Вилла
Зальцбург
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Jamaldeen Jimoh
ЦП
51
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
2
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
25
Oliver Lukić
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
7
Клемент Бишофф
ЛФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Jamaldeen Jimoh
ЦП
51
Кадан Янг
ЛВ
Остались в запасе
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
2
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
25
Oliver Lukić
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
7
Клемент Бишофф
ЛФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Томас Летш
Астон Вилла
Точно не сыграют
Alysson Edward
ЦФ
Росс Баркли
ЦП
Бубакар Камара
ОП
Brian Madjo
ЦП
Джон МакГинн
ЦП
Юри Тилеманс
ЦП
Андрес Гарсия
ЛВ
Зальцбург
Точно не сыграют
Анри Чейз
ЦЗ
Такуму Кавамура
ОП
Йон Мельберг
ЛЗ
Justin Omoregie
ЦФ
Валентин Зульцбахер
ЦП
Под вопросом
Йорбе Вертессен
ЦФ
Статистика матча Астон Вилла - Зальцбург
1
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
5
5
Офсайды
0
5
Количество передач
295
192
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Зальцбурга», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Зальцбург»

«Астон Вилла» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Зальцбург Астон Вилла
