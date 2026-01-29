29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Идет второй тайм 47‘
Составы команд
Астон Вилла
3-1-2-2-2
23
Мартинес
12
Динь
5
Мингс
3
Линделеф
24
Онана
26
Богарде
53
9
Эллиот
19
Санчо
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-1-1-3-1
1
Шлагер
37
Труммер
44
Шустер
23
Гаду
13
Кретциг
5
Диабате
18
Бидструп
20
Байду
8
Китано
27
Алайбегович
19
Конате
53
2
Кэш
2
Кэш
53
11
Уоткинс
27
Роджерс
27
Роджерс
11
Уоткинс
19
Конате
49
Йео
49
Йео
19
Конате
Остались в запасе
Астон Вилла
Зальцбург
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Jamaldeen Jimoh
ЦП
51
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
2
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
25
Oliver Lukić
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
7
Клемент Бишофф
ЛФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Астон Вилла
Точно не сыграют
Зальцбург
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Астон Вилла - Зальцбург
1
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
5
5
Офсайды
0
5
Количество передач
295
192
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Зальцбурга», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Зальцбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»