Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 86 млн

Зальцбург - турнирная таблица

Зальцбург
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Ред Булл Арена
Сайт:
http://www.redbulls.com/soccer/salzburg
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Бенфика
2
Борнмут
3
Ференцварош
4
Юнион СЖ
5
Ювентус
6
Олимпиакос
7
Байер
8
Бешикташ
9
Динамо Загреб
10
Левски
11
Сандерленд
12
НЕК
13
Лион
14
АЗ Алкмаар
15
Андерлехт
16
ОФИ
17
Ренн
18
Омония
19
Торренсе
20
Реал Сосьедад
21
Кристал Пэлас
22
Спарта
23
Хоффенхайм
24
Штурм
25
Целе
26
Зальцбург
27
Сельта
28
Милан
29
Ягеллония
30
Виктория
31
Марсель
32
Селтик
33
Хапоэль БШ
34
Лиллестрем
35
Лех
36
Арарат-Армения
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
13
3
10
12
4
4
0
0
11
2
9
12
4
4
0
0
11
3
8
12
4
3
1
0
10
2
8
10
4
3
1
0
11
4
7
10
4
3
1
0
4
1
3
10
4
3
0
1
8
1
7
9
4
2
1
1
11
8
3
7
4
2
1
1
5
4
1
7
4
2
1
1
4
3
1
7
4
2
1
1
4
4
0
7
4
2
1
1
8
9
-1
7
4
2
1
1
6
7
-1
7
4
2
0
2
7
4
3
6
4
2
0
2
6
3
3
6
4
2
0
2
5
4
1
6
4
1
3
0
4
3
1
6
4
2
0
2
6
7
-1
6
4
2
0
2
7
9
-2
6
4
1
2
1
9
4
5
5
4
1
2
1
9
6
3
5
4
1
1
2
6
6
0
4
4
1
1
2
6
6
0
4
4
1
1
2
3
6
-3
4
4
1
1
2
5
9
-4
4
4
1
1
2
3
8
-5
4
4
1
0
3
4
6
-2
3
4
1
0
3
4
7
-3
3
4
1
0
3
4
7
-3
3
4
1
0
3
3
7
-4
3
4
1
0
3
2
6
-4
3
4
1
0
3
6
11
-5
3
4
0
1
3
1
8
-7
1
4
0
1
3
2
10
-8
1
4
0
1
3
2
12
-10
1
4
0
0
4
4
14
-10
0
Команда
1
Борнмут
2
Бенфика
3
Ференцварош
4
Олимпиакос
5
Ювентус
6
Кристал Пэлас
7
Юнион СЖ
8
Бешикташ
9
НЕК
10
Ренн
11
Штурм
12
Хоффенхайм
13
Андерлехт
14
Лион
15
Байер
16
Торренсе
17
АЗ Алкмаар
18
ОФИ
19
Левски
20
Динамо Загреб
21
Ягеллония
22
Сандерленд
23
Селтик
24
Омония
25
Реал Сосьедад
26
Спарта
27
Хапоэль БШ
28
Целе
29
Лех
30
Марсель
31
Сельта
32
Виктория
33
Зальцбург
34
Милан
35
Арарат-Армения
36
Лиллестрем
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
0
6
6
2
2
0
0
7
2
5
6
2
2
0
0
6
2
4
6
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
1
0
7
2
5
4
2
1
1
0
5
1
4
4
2
1
1
0
5
1
4
4
2
1
1
0
6
3
3
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
2
1
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
2
1
0
1
5
3
2
3
2
1
0
1
3
2
1
3
1
1
0
0
3
2
1
3
2
1
0
1
2
1
1
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
1
1
0
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
1
2
-1
3
3
1
0
2
5
7
-2
3
2
1
0
1
2
4
-2
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
1
1
1
5
-4
1
1
0
0
1
0
1
-1
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
2
0
0
2
1
5
-4
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
2
0
0
2
1
8
-7
0
3
0
0
3
1
9
-8
0
Команда
1
Байер
2
Бенфика
3
Ференцварош
4
Юнион СЖ
5
Борнмут
6
Ювентус
7
Реал Сосьедад
8
Динамо Загреб
9
Левски
10
Сандерленд
11
Олимпиакос
12
Зальцбург
13
Лион
14
АЗ Алкмаар
15
Спарта
16
Андерлехт
17
Милан
18
Омония
19
ОФИ
20
Бешикташ
21
Виктория
22
Сельта
23
Целе
24
Торренсе
25
НЕК
26
Марсель
27
Ренн
28
Лиллестрем
29
Кристал Пэлас
30
Хоффенхайм
31
Ягеллония
32
Арарат-Армения
33
Селтик
34
Штурм
35
Хапоэль БШ
36
Лех
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
0
6
6
2
2
0
0
6
1
5
6
2
2
0
0
5
1
4
6
2
2
0
0
5
1
4
6
2
2
0
0
5
2
3
6
2
2
0
0
4
2
2
6
2
1
1
0
7
1
6
4
2
1
1
0
2
0
2
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
1
0
1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
2
1
0
1
4
1
3
3
2
1
0
1
4
2
2
3
2
1
0
1
3
1
2
3
2
1
0
1
4
3
1
3
2
1
0
1
4
3
1
3
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
5
5
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
1
0
1
4
7
-3
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
2
0
2
0
2
2
0
2
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
4
5
-1
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
2
0
0
2
3
6
-3
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
2
0
0
2
1
7
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
2
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+