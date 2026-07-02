Смотреть прямую трансляцию США против Боснии и Герцеговины, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Босния и Герцеговина