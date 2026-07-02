02.07.2026, четверг, 03:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
США
США
Босния и Герцеговина
12
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
13
Иван Башич
АП
26
Эрмин Махмич
АП
15
Амар Мемич
ПВ
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
23
Харис Табакович
ЦФ
25
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
4-2-1-2-1
24
Фриз
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
2
Дест
4
Адамс
16
Фримен
8
МакКенни
17
Тилльман
10
Пулишич
20
Балогун
3-3-1-1-2
1
Васили
21
Радельич
18
Катич
4
Мухаремович
7
Дедич
14
Суньич
5
Колашинац
8
Гигович
19
Алайбегович
10
Демирович
11
Джеко
2
Дест
14
Берхальтер
14
Берхальтер
2
Дест
8
МакКенни
7
Рейна
7
Рейна
8
МакКенни
10
Пулишич
9
Пепи
9
Пепи
10
Пулишич
14
Суньич
6
Тахирович
6
Тахирович
14
Суньич
11
Джеко
26
Махмич
26
Махмич
11
Джеко
18
Катич
15
Мемич
15
Мемич
18
Катич
8
Гигович
20
Байрактаревич
20
Байрактаревич
8
Гигович
5
Колашинац
23
Табакович
23
Табакович
5
Колашинац
Остались в запасе
США
Босния и Герцеговина
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Крис Брейди
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
13
Иван Башич
АП
25
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Остались в запасе
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Крис Брейди
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Остались в запасе
12
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
13
Иван Башич
АП
25
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Сергей Барбарез
Статистика матча США - Босния и Герцеговина
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
13
Офсайды
3
0
Количество передач
415
446
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.25
xGP (предотвращенные голы)
-1.73
-1.73
Смотреть прямую трансляцию США против Боснии и Герцеговины, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля в 03:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Босния и Герцеговина
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»