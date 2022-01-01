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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Зенит-2
Состав
€ 1 млн
Зенит-2 - состав команды
Санкт-Петербург
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Смена
Сайт:
http://www.fc-zenit.ru/
Тренер:
Александр Селенков
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
96
Зайцев Максим
Вра
18
€ 0.1 млн
93
Шичанин Максим
Вра
21
€ 0.1 млн
84
Митяев Артем
Вра
19
-
42
Гайворонский Данила
Защ
23
€ 0.15 млн
47
Обонин Кирилл
Защ
20
€ 0.15 млн
80
Булыгин Илья
Защ
23
€ 0.075 млн
71
Шумихин Дмитрий
Защ
18
€ 0.05 млн
72
Бусалаев Алексей
Защ
19
€ 0.025 млн
43
Терентьев Денис
Защ
34
-
65
Французов Виталий
Защ
21
-
85
Чернов Сергей
Защ
20
-
97
Дубинин Евгений
Защ
20
-
37
Терентьев Иван
Защ
32
-
75
Левандовский Богдан
Пол
18
€ 0.2 млн
70
Вершинин Никита
Пол
21
€ 0.15 млн
87
Никифоров Савелий
Пол
21
€ 0.125 млн
45
Глазунов Кирилл
Пол
21
€ 0.1 млн
71
Егурнев Александр
Пол
38
-
37
Batsman Dmitri
Пол
-
39
Хохлов Максим
Нап
20
€ 0.15 млн
64
Воинков Константин
Нап
21
€ 0.125 млн
91
Косарев Кирилл
Нап
25
€ 0.1 млн
89
Иванов Матвей
Нап
19
€ 0.1 млн
63
Карелин Станислав
Нап
20
€ 0.075 млн
45
Ханов Линар
Нап
20
€ 0.025 млн
86
Барков Дмитрий
Нап
34
-
11
Изотов Павел
Нап
21
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 6, нападающих: 8
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