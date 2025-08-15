Названа сумма, за которую игрока сборной Аргентины могут отпустить в «Спартак»

«Спартак» по-прежнему рассматривает кандидатуру Кевина Ломонако из «Индепендьенте» в качестве усиления позиции защитника. Над переходом футболиста работает спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.
Испанец контактировал с представителями Ломонако, узнавая возможную трансферную стоимость игрока на текущий момент. Ему сообщили, что после вызова Ломонако в сборную Аргентины цена на футболиста выросла по сравнению с озвученной ранее.
«Индепендьенте» готов отдать игрока примерно за 13 миллионов евро плюс обязательный сбор и налог, который платится при трансферах в Ассоциацию футбола Аргентины. В итоге сумма трансфера Ломонако в «Спартак» может составить около 15,5 миллиона евро.
Также к центральному защитнику проявляет интерес ряд европейских клубов, приоритет для футболиста – ведущий европейский чемпионат. Шансы на трансфер игрока в «Спартак» могут возрасти после закрытия трансферных окон в Италии (1 сентября) и Испании (2 сентября).
В июне «Спартак» отказался от приобретения Ломонако за 10-12 миллионов евро, но впоследствии клуб вернулся к его кандидатуре из-за срыва переговоров с другими потенциальными новичками.
В России последний день текущего летнего трансферного окна – 12 сентября.
- В этом году 23-летний Ломонако провел 32 матча за «Индепендьенте», сделал 1 голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
- Контракт Ломонако с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.
- Защитник в июне этого года был вызван в сборную Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2026, но дебютировать в команде ему не удалось – в игре с Чили он остался в запасе, а в заявку на встречу с Колумбией он не попал.