«Спартак» не смог купить аргентинского защитника за 12 миллионов евро

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поинтересовался у представителей защитника «Индепендьенте Кевина Ломонако о возможности трансфера игрока за 12 миллионов евро. Учитывая налог и сбор в Ассоциацию футбола Аргентины, нынешний клуб защитника получил бы около 10 миллионов евро.
На это предложение, которое носило устный характер без официального оффера, Кахигао получил категорический отказ. «Спартак» может вернуться к кандидатуре Ломонако только в случае провала переговоров по защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте. Последний на данный момент является приоритетом для «Спартака» и личной кандидатурой Кахигао.
- В этом году 23-летний Ломонако провел 33 матча за «Индепендьенте», сделал 1 голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
- Контракт Ломонако с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.
- Защитник в июне этого года был вызван в сборную Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2026, но дебютировать в команде ему не удалось – в игре с Чили он остался в запасе, а в заявку на встречу с Колумбией он не попал.
Источник: Metaratings.ru