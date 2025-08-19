«Спартак» не смог купить аргентинского защитника за 12 миллионов евро

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поинтересовался у представителей защитника «Индепендьенте Кевина Ломонако о возможности трансфера игрока за 12 миллионов евро. Учитывая налог и сбор в Ассоциацию футбола Аргентины, нынешний клуб защитника получил бы около 10 миллионов евро.

На это предложение, которое носило устный характер без официального оффера, Кахигао получил категорический отказ. «Спартак» может вернуться к кандидатуре Ломонако только в случае провала переговоров по защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте. Последний на данный момент является приоритетом для «Спартака» и личной кандидатурой Кахигао.