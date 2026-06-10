Шавло объяснил «Спартаку», как вести себя в сложной ситуации с Барко

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из «Спартака».

Сообщалось, что аргентинский полузащитник хочет перейти в «Индепендьенте».

– У «Индепендьенте» нет денег. Они хотят все на халяву. Это уловка южноамериканцев – продают за большие деньги, а потом футболисты начинают петь песню про семью и хотят в «Индепендьенте». Пускай заплатят серьезные деньги, которые хочет «Спартак», и пусть Барко едет. Надо жестко стоять на своем.

– «Спартак» станет слабее с уходом Барко?

– На данный момент Эсекьель – лидер команды. В атаке он создает и забивает. «Спартак» вправе купить другого футболиста, но лучший вариант – довериться Зорину. Даниил может забить и отдать. Есть серьезные легионеры в «Спартаке».