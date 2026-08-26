В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера

Сделка по переходу вингера Максимилиано Гутьерреса из «Индепендьенте» в «Динамо» пока не закрыта.
Стороны согласовали условия перехода и личный контракт, однако аргентинский клуб и сторона игрока ждут окончательного ответа от москвиче. Пока его не последовало, Гутьеррес остается в Аргентине и тренируется с командой.
Для международных трансферов в Аргентине предусмотрен специальный период до 2 сентября, 18:00 по местному времени.
В «Индепендьенте» рассчитывают получить ответ «Динамо» и провести сделку уже на этой неделе. После этого Гутьеррес отправится в Россию на медосмотр. Если трансфер не будет оформлен до указанной даты, вингер останется в аргентинской команде.
Вопрос с правами на игрока между «Индепендьенте» и чилийским «Уачипато» урегулирован. Клубам принадлежит по 50% прав на Гутьерреса, между ними хорошие партнерские отношения.
Сообщалось, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро.
- 22-летний Гутьеррес в этом году в 16 матчах за «Индепендьенте» забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с аргентинским клубом рассчитан до конца 2026 года.
- Он провел 7 матчей за сборную Чили, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Гутьеррес выходил на замену в победном для чилийцев товарищеском матче против России в ноябре 2025 года.