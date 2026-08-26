В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера

Сделка по переходу вингера Максимилиано Гутьерреса из «Индепендьенте» в «Динамо» пока не закрыта.

Стороны согласовали условия перехода и личный контракт, однако аргентинский клуб и сторона игрока ждут окончательного ответа от москвиче. Пока его не последовало, Гутьеррес остается в Аргентине и тренируется с командой.

Для международных трансферов в Аргентине предусмотрен специальный период до 2 сентября, 18:00 по местному времени.

В «Индепендьенте» рассчитывают получить ответ «Динамо» и провести сделку уже на этой неделе. После этого Гутьеррес отправится в Россию на медосмотр. Если трансфер не будет оформлен до указанной даты, вингер останется в аргентинской команде.

Вопрос с правами на игрока между «Индепендьенте» и чилийским «Уачипато» урегулирован. Клубам принадлежит по 50% прав на Гутьерреса, между ними хорошие партнерские отношения.

Сообщалось, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро.